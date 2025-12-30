Uruguay despliega su potencial costero: ¿Cuáles son las mejores playas y las más visitadas?

El mapa turístico se completa con la creciente relevancia del Litoral Oeste, una región que ofrece una experiencia complementaria al sol y playa tradicional. El departamento de Colonia continúa siendo una de las principales puertas de entrada al país, donde su Barrio Histórico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, seduce por su arquitectura colonial y su entorno romántico. Más al norte, el Corredor de los Pájaros Pintados sobre el río Uruguay ofrece un turismo de bienestar único a través de sus centros termales en Salto y Paysandú, que registran una alta demanda de familias que buscan relax en aguas con propiedades minerales.

Este corredor fluvial también destaca por su valor patrimonial y natural, con sitios como el Paisaje Industrial Fray Bentos (ex Frigorífico Anglo) y las áreas protegidas de las islas del río Uruguay, que atraen a un perfil de visitante interesado en la historia y el ecoturismo. Con este abanico de opciones que une el océano, el río y la historia, Uruguay proyecta cerrar una temporada récord, impulsada por la diversidad de experiencias que su territorio es capaz de ofrecer.