Sociedad Uruguay | playas | Punta del Este

Verano Charrúa

Uruguay despliega su potencial costero: ¿Cuáles son las mejores playas y las más visitadas?

Las costas de Uruguay ofrecen posibilidades para todos los gustos y públicos. Las playas uruguayas suelen ser un punto de encuentro, actividades y descanso.

Uruguay y sus costas
Con una propuesta que abarca más de 600 kilómetros de costa atlántica y un litoral fluvial cargado de historia y bienestar, Uruguay se consolida en esta temporada 2025-2026 como uno de los destinos más diversos de la región. El dinamismo del sector turístico nacional se refleja en una oferta que logra equilibrar la alta infraestructura de sus balnearios más populares con la preservación de rincones naturales y la calidez de sus corredores fluviales.

Las playas más elegidas

Punta del Este se mantiene como el epicentro absoluto del verano, reafirmando su estatus como el sitio turístico por excelencia. La dualidad de sus playas sigue siendo su mayor atractivo: mientras la Playa Mansa convoca a familias que buscan atardeceres calmos y servicios de primer nivel, la Playa Brava se posiciona como el punto de encuentro cosmopolita y deportivo. En la misma línea de exclusividad, José Ignacio se afianza como el refugio de "lujo descalzo", atrayendo a un público internacional que busca sofisticación en un entorno de aldea de pescadores.

Hacia el este, el departamento de Rocha ofrece una propuesta marcada por la desconexión total. Cabo Polonio continúa siendo el destino más místico del país, con sus dunas gigantes y su reserva de lobos marinos, mientras que Punta del Diablo y La Pedrera mantienen su identidad bohemia y joven, combinando acantilados espectaculares con algunas de las mejores olas para el surf, como las de la playa La Moza en Santa Teresa.

El mapa turístico se completa con la creciente relevancia del Litoral Oeste, una región que ofrece una experiencia complementaria al sol y playa tradicional. El departamento de Colonia continúa siendo una de las principales puertas de entrada al país, donde su Barrio Histórico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, seduce por su arquitectura colonial y su entorno romántico. Más al norte, el Corredor de los Pájaros Pintados sobre el río Uruguay ofrece un turismo de bienestar único a través de sus centros termales en Salto y Paysandú, que registran una alta demanda de familias que buscan relax en aguas con propiedades minerales.

Este corredor fluvial también destaca por su valor patrimonial y natural, con sitios como el Paisaje Industrial Fray Bentos (ex Frigorífico Anglo) y las áreas protegidas de las islas del río Uruguay, que atraen a un perfil de visitante interesado en la historia y el ecoturismo. Con este abanico de opciones que une el océano, el río y la historia, Uruguay proyecta cerrar una temporada récord, impulsada por la diversidad de experiencias que su territorio es capaz de ofrecer.

