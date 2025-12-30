Con una propuesta que abarca más de 600 kilómetros de costa atlántica y un litoral fluvial cargado de historia y bienestar, Uruguay se consolida en esta temporada 2025-2026 como uno de los destinos más diversos de la región. El dinamismo del sector turístico nacional se refleja en una oferta que logra equilibrar la alta infraestructura de sus balnearios más populares con la preservación de rincones naturales y la calidez de sus corredores fluviales.
Verano Charrúa
Uruguay despliega su potencial costero: ¿Cuáles son las mejores playas y las más visitadas?
Las costas de Uruguay ofrecen posibilidades para todos los gustos y públicos. Las playas uruguayas suelen ser un punto de encuentro, actividades y descanso.