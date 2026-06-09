FIFA oficializó los árbitros para los partidos inaugurales con presencia uruguaya

México ante Sudáfrica será el primer partido de este Mundial. Wilton Sampaio de Brasil será el árbitro de este encuentro, convirtiéndose en el primer juez de esa nacionalidad en estar en un partido inaugural. Estaña acompañado por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia, mientras que Juan Gabriel Benítez y Eduardo Cardozo de Paraguay completarán la terna en cancha. A su vez, en el VAR también habrá presencia sudamericana con el colombiano Nicolás Gallo junto a Juan Lara.