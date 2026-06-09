FIFA oficializó los árbitros para los partidos inaugurales con presencia uruguaya

Este jueves va a estar dando inicio oficial el Mundial 2026 que tendrá como particularidad que habrá tres partidos inaugurales, uno por cada sede (México, Canadá y Estados Unidos). En las últimas horas, la FIFA dio a conocer los árbitros que dirigirán los primeros encuentros del certamen.
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México ante Sudáfrica será el primer partido de este Mundial. Wilton Sampaio de Brasil será el árbitro de este encuentro, convirtiéndose en el primer juez de esa nacionalidad en estar en un partido inaugural. Estaña acompañado por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia, mientras que Juan Gabriel Benítez y Eduardo Cardozo de Paraguay completarán la terna en cancha. A su vez, en el VAR también habrá presencia sudamericana con el colombiano Nicolás Gallo junto a Juan Lara.
Por el grupo A, el jueves también habrá actividad cuando República Checa se enfrente a Corea del Sur, encuentro que tendrá el arbitraje del egipcio Amin Mohamed.
Primera presencia uruguaya en el Mundial
El partido inaugural de Canadá, en dónde la selección local se enfrentará a Bosnia y Herzegovina tendrá presencia uruguaya. Antonio García fue designado como el AVAR para este partido que tendrá al argentino Hernán Mastrangelo como principal en el VAR. Facundo Tello junto a Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade y Khalid Alturais estarán en el terreno de juego.
Finalmente, el tercer partido inaugural que disputarán Estados Unidos y Paraguay contará con el arbitraje del holandés Danny Makkelie.