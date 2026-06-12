Colorados chocan por accionar del edil: Vamos Uruguay dice que dañó a la Coalición Republicana

“El voto emitido por el edil responde a obras y acciones que se encuentran en línea con las prioridades establecidas en el último programa de gobierno departamental presentado por el Partido Colorado, particularmente en materia de gestión de residuos, calles, veredas y saneamiento. Asimismo, destacamos la incorporación de la reparación del colector subacuático de Punta Carretas, una obra necesaria y largamente postergada, cuya ejecución entendemos imprescindible”, agrega el comunicado.

Además, el CED señaló que Paganini actuó con “coherencia” frente a las posiciones y criterios manifestados previamente ante los organismos partidarios. “El acompañamiento a estas iniciativas no implica respaldo alguno a la gestión del Frente Amplio en Montevideo, cuyo modelo consideramos agotado. Nuestro principal desafío es construir una alternativa de gobierno capaz de poner en el centro a los montevideanos y resolver los problemas que la ciudad arrastra desde hace décadas”, cierra la misiva.

Vamos Uruguay criticó decisión del edil

Sin embargo, el sector liderado por Pedro Bordaberry, Vamos Uruguay (VU), no demoró en criticar la decisión del curul, que pertenece a Unir Para Crecer, grupo encabezado por el secretario general del partido, Andrés Ojeda.

La polémica se recrudeció luego de que el CED de Montevideo aprobase el martes por mayoría emitir un comunicado de apoyo a Paganini.

Ante el comunicado del CED, representantes del sector de bordaberry en la capital decidieron salir al cruce. Fue el caso del diputado Adrián Juri, que en la red social X afirmó que la declaración no lo "representa". De hecho, al rato decidieron elaborar su propia declaración. "Vamos Uruguay Montevideo rechaza enfáticamente el comunicado emitido por el CED del Partido Colorado de Montevideo que respalda la actuación del edil Federico Paganini. El voto del referido edil no solo no representa el sentir de nuestro sector político, sino que constituye, ante todo, un grave daño al instrumento que colorados, nacionalistas, cabildantes e independiente hemos construido juntos para cambiar Montevideo: la Coalición Republicana.

"El edil fue electo por la Coalición Republicana, no por el Partido Colorado en solitario, y actuar desoyendo la posición ampliamente mayoritaria dentro de ella -asociarse al Frente Amplio para votar fideicomisos por 260 millones de dólares a favor de la Intendencia que los malgasta- es ir contra un mandato que los ciudadanos le confiaron al proyecto colectivo que esa coalición representa", se sostiene.

Y agrega que "la misma posición han sostenido cuatro diputados de Vamos Uruguay por Montevideo y los integrantes del CED que votaron en contra del respaldo al edil Paganini. El daño causado a la Coalición Republicana es muy grande", agrega.