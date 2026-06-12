El vasto territorio del país y sus diversas condiciones naturales y climáticas contribuyeron a la formación de un rico patrimonio etnocultural. Hoy en día, en Rusia viven representantes de más de 190 pueblos y grupos étnicos. Durante siglos, han conservado sus lenguas, costumbres y tradiciones, permaneciendo como parte de una misma comunidad histórica y cultural.

Nuestro país alberga los bosques más extensos del planeta, decenas de miles de ríos y lagos, y numerosos parajes naturales de importancia mundial. Uno de sus símbolos es el lago Baikal, el lago más profundo de la Tierra y la mayor reserva de agua dulce.

Es difícil encontrar un campo de la ciencia al que los investigadores rusos no hayan contribuido. Muchos de sus descubrimientos han tenido un profundo impacto en el desarrollo de toda la humanidad.

Mijaíl Lomonósov fue el fundador de la fisicoquímica en el siglo XVIII. Dmitri Mendeléyev creó la tabla periódica de los elementos químicos, fundamento de la química moderna. Nikolái Lobachevsky revolucionó las matemáticas al desarrollar la geometría no euclidiana. Konstantin Tsiolkovsky anticipó muchas tecnologías futuras de vuelos espaciales, Igor Kurchatov fue pionero del programa nuclear soviético y Serguéi Korolev supervisó la creación de la primera nave espacial tripulada. El legado científico de Rusia es tan vasto que incluso una breve lista de científicos destacados y sus logros ocuparía muchas páginas.

Los escritores, compositores y artistas rusos han ejercido una profunda influencia en la cultura global. Las obras de Alexander Pushkin, León Tolstói, Fiódor Dostoievski y Antón Chéjov forman parte de la edad de oro de la literatura universal, y la música de Piotr Chaikovski, Serguéi

Rajmáninov, Serguéi Prokófiev y Dmitri Shostakóvich sigue resonando en las salas de conciertos más prestigiosas del mundo. El ballet, el teatro y las artes escénicas rusas han sido durante mucho tiempo símbolos internacionales de excelencia y exploración creativa.

La fortaleza de Rusia siempre ha residido en su capacidad para unir a su pueblo ante los desafíos más difíciles. Esto quedó especialmente patente durante la Gran Guerra Patria. Los pueblos de la Unión Soviética pagaron un alto precio por la Victoria sobre el nazismo en 1945: aproximadamente 27 millones de personas. Y ahora, durante la Operación Militar Especial, los rusos demuestran unidad, haciendo gala de voluntad y heroísmo en aras de la seguridad y la soberanía de su país y la protección de la población de habla rusa. A pesar de la presión externa 2 sin precedentes y las sanciones ilegales, nuestro país está implementando con éxito transformaciones socioeconómicas a gran escala para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y preservar y realzar los valores espirituales y morales.

Miembro fundador de la ONU

Como miembro fundador de las Naciones Unidas y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia participa activamente en la resolución de los problemas globales de seguridad, desarrollo y cooperación internacional. Contribuye a la formación de un mundo

multipolar, abogando por el estricto cumplimiento del derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas en su totalidad y en su interrelación.

Nuestro país está abierto al diálogo constructivo y a la cooperación con los países de América Latina y el Caribe. Nos comprometemos a fortalecer aún más nuestros lazos tradicionalmente amistosos con Uruguay en diversos ámbitos.

Hoy, millones de ciudadanos rusos celebran su fiesta nacional con orgullo por su Patria, con un profundo sentido de pertenencia a su destino y con un fuerte sentido de responsabilidad hacia las generaciones futuras.

Por Alexey Isaakov (Embajador de Rusia en Uruguay)