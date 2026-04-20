Murió Luis Brandoni luego de permanecer internado tras un accidente doméstico

Reconocimiento a su trayectoria

La Asociación Argentina de Actores y Actrices emitió un mensaje de despedida a través de sus canales oficiales, resaltando su legado incalculable:

"Despedimos con honor a un artista de sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión, cuya maestría lo consolidó como un referente indispensable de nuestra cultura".

Legado

Con una carrera que abarcó más de seis décadas, Luis Brandoni deja un vacío irreemplazable en la industria del entretenimiento. Su compromiso con la interpretación y su capacidad para retratar la identidad argentina lo convirtieron en una figura central de la escena nacional.