Con profundo pesar, se informó por parte su amigo personal Carlos Rottemberg y de la Asociación Argentina de Actores del fallecimiento del primer actor Luis Brandoni, ocurrido en la madrugada de este lunes en el Sanatorio Güemes de la Ciudad de Buenos Aires. El emblemático artista se encontraba internado desde el pasado 11 de abril, tras sufrir un accidente doméstico que derivó en complicaciones de salud.
QEPD
Murió Luis Brandoni luego de permanecer internado tras un accidente doméstico
A los 86 años murió Luis Brandoni tras nueve días de internación. El espectáculo despide a un referente máximo de la cultura argentina.