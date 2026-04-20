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Sociedad Luis Brandoni | accidente | actor

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Murió Luis Brandoni luego de permanecer internado tras un accidente doméstico

A los 86 años murió Luis Brandoni tras nueve días de internación. El espectáculo despide a un referente máximo de la cultura argentina.

Luis Brandoni

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Con profundo pesar, se informó por parte su amigo personal Carlos Rottemberg y de la Asociación Argentina de Actores del fallecimiento del primer actor Luis Brandoni, ocurrido en la madrugada de este lunes en el Sanatorio Güemes de la Ciudad de Buenos Aires. El emblemático artista se encontraba internado desde el pasado 11 de abril, tras sufrir un accidente doméstico que derivó en complicaciones de salud.

Detalles del deceso

Brandoni, de 86 años, permaneció bajo cuidados médicos durante nueve días luego de un incidente en su domicilio. La noticia fue confirmada oficialmente por su amigo cercano y productor teatral, Carlos Rottemberg, quien expresó su dolor ante la partida de quien describió como “el último primer actor de una generación inolvidable”.

Al momento de su internación, el actor se encontraba protagonizando la comedia Quién es quién en el teatro Multitabaris. Cabe recordar que las funciones habían sido suspendidas recientemente debido a problemas de salud de su compañera de elenco, Soledad Silveyra.

Reconocimiento a su trayectoria

La Asociación Argentina de Actores y Actrices emitió un mensaje de despedida a través de sus canales oficiales, resaltando su legado incalculable:

"Despedimos con honor a un artista de sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión, cuya maestría lo consolidó como un referente indispensable de nuestra cultura".

Legado

Con una carrera que abarcó más de seis décadas, Luis Brandoni deja un vacío irreemplazable en la industria del entretenimiento. Su compromiso con la interpretación y su capacidad para retratar la identidad argentina lo convirtieron en una figura central de la escena nacional.

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