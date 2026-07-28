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Sociedad lluvias | frío | pronóstico

se ve poco y nada

Frío, niebla y probables lluvias: así estará el tiempo esta semana en Uruguay según Inumet

Inumet advierte por baja visibilidad en rutas y el regreso de las lluvias con rachas de viento de hasta 50 km/h.

Frío, humedad y nieblas

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su reporte oficial sobre el estado del tiempo para el territorio nacional, anticipando jornadas caracterizadas por el aumento de la cobertura nubosa, la formación persistente de bancos de niebla y neblinas, un gradual marcado descenso en los valores térmicos máximos y el posible regreso de lluvias.

Pronóstico

Durante el día de hoy, la jornada transcurrirá con un ambiente predominantemente fresco en la capital y el área metropolitana, donde los termómetros oscilarán entre una mínima de 10 °C y una máxima de 18 °C. Los vientos, que iniciarán moderados desde el suroeste para luego rotar al sureste, tenderán a intensificarse al caer la tarde, alcanzando rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Situación similar se mantendrá en el interior del país, donde la visibilidad se verá reducida durante las primeras horas del día debido a la humedad acumulada en superficie, manteniéndose además una baja probabilidad de precipitaciones aisladas en las zonas este y norte.

Para el día de mañana, miércoles, se prevé el ingreso de mayor inestabilidad sobre la franja sur y metropolitana, lo que provocará un paulatino descenso de la temperatura máxima, situándose en apenas 13 °C con mínimas de 8 °C. Las precipitaciones aisladas marcarán la mañana previa a una mejora temporaria, aunque la combinación de humedad y vientos persistentes del sector sureste acentuará la sensación de frescura.

Hacia el jueves se aguarda un ligero repunte de las temperaturas máximas, alcanzando los 16 °C con cielos parcialmente nubosos y sin previsiones de lluvias. Sin embargo, los vientos rotarán hacia el noreste y cobrarán mayor intensidad, pudiendo alcanzar ráfagas de 50 kilómetros por hora hacia el final del día. Este flujo de aire del norte precederá al desmejoramiento esperado para el viernes, jornada en la que se prevé una cobertura nubosa total y una alta probabilidad de precipitaciones generalizadas en gran parte del país.

Ante estas condiciones, las autoridades meteorológicas recomiendan a la población extremar los cuidados al transitar por rutas urbanas e interdepartamentales, debido a las reducciones de visibilidad causadas por las nieblas matinales. Para actualizaciones en tiempo real y eventuales avisos a la población, se sugiere consultar los canales oficiales del organismo a través de su plataforma web institucional.

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