El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su reporte oficial sobre el estado del tiempo para el territorio nacional, anticipando jornadas caracterizadas por el aumento de la cobertura nubosa, la formación persistente de bancos de niebla y neblinas, un gradual marcado descenso en los valores térmicos máximos y el posible regreso de lluvias.
se ve poco y nada
Frío, niebla y probables lluvias: así estará el tiempo esta semana en Uruguay según Inumet
Inumet advierte por baja visibilidad en rutas y el regreso de las lluvias con rachas de viento de hasta 50 km/h.