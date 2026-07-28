Frío, niebla y probables lluvias: así estará el tiempo esta semana en Uruguay según Inumet

Pronóstico

Durante el día de hoy, la jornada transcurrirá con un ambiente predominantemente fresco en la capital y el área metropolitana, donde los termómetros oscilarán entre una mínima de 10 °C y una máxima de 18 °C. Los vientos, que iniciarán moderados desde el suroeste para luego rotar al sureste, tenderán a intensificarse al caer la tarde, alcanzando rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Situación similar se mantendrá en el interior del país, donde la visibilidad se verá reducida durante las primeras horas del día debido a la humedad acumulada en superficie, manteniéndose además una baja probabilidad de precipitaciones aisladas en las zonas este y norte.