Uruguay se prepara para un marcado descenso de temperaturas tras el ingreso de un frente frío

Tras un inicio de semana marcado por la inestabilidad, el territorio nacional se prepara para un cambio drástico en las condiciones climáticas. Según el análisis conjunto de fuentes oficiales, el modelo de Metsul Meteorología y la proyección de Windguru, Uruguay enfrenta el ingreso de una masa de aire de origen polar que traerá consigo mañanas gélidas y heladas en los próximos días.