Uruguay se prepara para un marcado descenso de temperaturas tras el ingreso de un frente frío

Tras un inicio de semana marcado por la inestabilidad, el territorio nacional se prepara para un cambio drástico en las condiciones climáticas. Según el análisis conjunto de fuentes oficiales, el modelo de Metsul Meteorología y la proyección de Windguru, Uruguay enfrenta el ingreso de una masa de aire de origen polar que traerá consigo mañanas gélidas y heladas en los próximos días.
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El Clima: de la humedad al frío intenso
El país comienza una semana de transición meteorológica. Tras las precipitaciones y la alta humedad de las últimas horas, el viento rotará hacia el sector sur, impulsando el ingreso de aire frío que estabilizará el cielo pero desplomará los termómetros.
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Lunes 15 y Martes 16: Predominará la nubosidad con periodos de inestabilidad, principalmente en la zona centro y este. El viento, soplando del sur, será el protagonista y marcará el inicio del descenso térmico.
Miércoles 17 (La jornada más fría): Será el día clave. Con la mejora de las condiciones y la reducción de la nubosidad, las temperaturas mínimas tocarán valores cercanos a los 0°C en gran parte del territorio. Se advierte sobre el alto riesgo de heladas agrometeorológicas en zonas rurales.
Jueves 18 y Viernes 19: El sol ganará terreno, regalando jornadas soleadas pero con un ambiente frío que se mantendrá constante, especialmente durante las primeras horas de la mañana y las noches.
Recomendaciones para la ciudadanía
Ante la llegada de este frente frío, se recomienda a la población:
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Protección ante el descenso térmico: Prestar especial atención a adultos mayores y niños, evitando la exposición prolongada al frío.
Seguridad vial: Mantenerse informado ante posibles bancos de niebla en las primeras horas de la mañana durante el miércoles y jueves.
Fuentes oficiales: Se exhorta a seguir exclusivamente los avisos de alerta emitidos por el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET), siendo la única fuente con validez oficial para tomar medidas de seguridad.
Para aquellos sectores que dependen del estado del tiempo, como la náutica o el agro, las proyecciones de Windguru sugieren vientos en disminución hacia la segunda mitad de la semana, lo que favorecerá la disipación de la nubosidad, aunque mantendrá el ambiente seco y frío.