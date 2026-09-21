Uruguayo detenido junto a un albanés con 2.500 kg de cocaína en España

Las autoridades detuvieron a los cuatro tripulantes del velero de nacionalidad uruguaya, argentina, colombiana y albanesa, más un presunto cabecilla de la organización arrestado posteriormente en Girona.

La investigación sobre narco veleros y organizaciones de los Balcanes

Esta operación es una más de las efectuadas en la lucha contra el tráfico de drogas en la denominada ‘Ruta Atlántica de la cocaína’, conocida por ser utilizada por veleros procedentes de Sudamérica que trasbordan las sustancias estupefacientes en mitad del Atlántico para su posterior introducción en el continente europeo.

La investigación fue dirigida por la Unidad del Servicio de Vigilancia Aduanera en Girona que empezó el pasado mes de febrero, cuando se toma conocimiento, por información de inteligencia, de una embarcación a vela de entre 13 y 15 metros de eslora que se encontraría en uno de los puertos de la zona y que habría podido participar en una operación ilícita en los días previos en la zona fronteriza de España y Francia.

En julio, los agentes consiguieron identificar un velero tipo ‘sloop’, con bandera de Polonia y 14 metros de eslora, que reunía muchos de los elementos de riesgo que el SVA analiza habitualmente a partir de herramientas tecnológicas de vigilancia marítima.

El que parecía ser su propietario tenía, además, diversos antecedes por delitos de hurto y robo con violencia. Todo ello centró la investigación en esta vía desde el inicio.

El conjunto de indicios que se pudieron recopilar apuntaba al ‘modus operandi’ de un grupo criminal especializado en el transporte de estupefacientes usando embarcaciones de recreo a vela y con pabellones de determinados países para ofrecer sus servicios a distintas organizaciones criminales de los Balcanes.

El equipo investigador solicitó colaboración a autoridades de Polonia a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), para indagar sobre la titularidad del barco y tratar de identificar a más personas relacionadas.

Los detenidos están acusados de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando y delito contra la salud pública. La Audiencia Nacional asumirá el interrogatorio de los cinco detenidos hasta ahora y decidirá su situación procesal en las próximas horas.

La investigación todavía se encuentra abierta y no se descartan nuevas detenciones.