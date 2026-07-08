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Sociedad incautación | cocaína | Uruguay-

Operación Mirlo

Investigación iniciada en Uruguay terminó con mega incautación de cocaína en Madagascar

Operación internacional en la que participó la Prefectura de Uruguay terminó con la incautación de 1.075 kg de cocaína a bordo de un velero de bandera polaca.

Velero polaco y cargamento de cocaína hallado en Madagascar.

Velero polaco y cargamento de cocaína hallado en Madagascar.
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Por Redacción Caras y Caretas

El pasado 25 de junio, en el marco de la Operación Mirlo se concretó la incautación de 1.075 kg de cocaína y armamento que eran transportados a bordo de un velero de bandera polaca en aguas situadas al sur de Madagascar (África), y fueron detenidos tres hombres, dos bolivianos y un brasileño.

Según comunicó la Armada Nacional, la investigación se inició en Uruguay por parte de la División Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval (DIVIN), a partir de información de inteligencia que indicaba que una organización criminal utilizaría un velero para el transporte internacional de sustancias estupefacientes por medio del Océano Atlántico.

Las tareas de investigación y seguimiento permitieron establecer que, si bien la embarcación había sido objeto de interés investigativo en nuestro país, la sustancia estupefaciente no sería embarcada ni cargada en territorio nacional, descartándose así que el velero hubiera sido contaminado en Uruguay.

Investigación y cooperación internacional

Posteriormente, la investigación se proyectó al ámbito internacional mediante un trabajo coordinado entre JIATF-S, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), Policía Federal de Brasil, la Prefectura Naval Argentina y el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas – Narcóticos (MAOC-N).

La incautación se concretó finalmente en aguas ubicadas al sur de Madagascar, donde la Armada francesa desplegó medios navales que permitieron interceptar la embarcación y proceder al secuestro de más del cargamento de más de una tonelada de cocaína, así como a la detención de los tripulantes y a la incautación del armamento transportado a bordo.

La Armada uruguaya remarcó que el resultado de esta operación fue posible gracias a la rápida detección de la organización criminal por parte de la DIVIN y al ágil intercambio de información derivado de las tareas de investigación e inteligencia desarrolladas, tanto en territorio nacional como en el ámbito internacional.

Asimismo destacaron que este procedimiento fue consecuencia de la permanente labor de cooperación internacional impulsada por la DIVIN en el combate contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico marítimo.

La incautación constituye la primera investigación con resultados positivos obtenidos a través del intercambio de información con organismos como el MAOC-N, consolidando a la Prefectura Nacional Naval como un referente regional en el desarrollo de investigaciones internacionales de esta naturaleza.

FUENTE: Armada Nacional

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