UTE abrió llamado para cubrir 32 cargos administrativos con salario de $56.325

UTE abrió el Llamado Público Abierto Nº 926016 para cubrir 32 puestos administrativos en diferentes departamentos del país. Para Montevideo serán 24 los puestos; dos en el departamento de Maldonado y dos San José; y uno en Mercedes, Palmar, Rocha y Treinta y Tres, respectivamente.
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Detalles del concurso para 32 cargos administrativos
La convocatoria se desarrollará mediante un concurso de oposición y méritos para incorporar administrativos y administrativas a distintas unidades de la empresa estatal.
El llamado se realiza en el marco de las disposiciones establecidas por la Ley N.º 16.127 y sus modificaciones. También se aplicarán las normas vinculadas a la inclusión laboral contempladas en las leyes N.º 18.651, N.º 19.122 y N.º 19.684, junto con sus respectivos decretos reglamentarios.
El perfil requerido establece contar con secundaria completa sin materias pendientes, de cualquier orientación, o ser egresado de DGETP (ex UTU) en el curso de Bachillerato Tecnológico en Gestión y Administración, o de planes anteriores como EMT Administración y BP Administración.
Las personas seleccionadas ingresarán con una remuneración nominal mensual de $56.325,21, monto que, de acuerdo con la escala salarial vigente de UTE, incluye un reintegro de comidas de $20.312.
El período de inscripciones comenzó el 20 de julio de 2026 a las 9:00 horas y finalizará el martes 4 de agosto a las 16:00 horas.
Cómo inscribirse al llamado de UTE
Las personas interesadas deberán completar el formulario disponible en el sitio web oficial de UTE.
Al enviar la solicitud recibirán un número de inscripción, que permitirá identificar su participación en el proceso.
Los requisitos, las etapas del concurso y la documentación necesaria pueden consultarse en la sección de llamados públicos del portal oficial de UTE. Los aspirantes que acrediten experiencia laboral previa en el organismo deben presentar la constancia correspondiente, según el modelo establecido, al momento de entregar la documentación.
La entrega de documentación digital se habilita del 26 de agosto al 2 de septiembre, mediante el botón de entrega de documentación digital, adjuntando lo solicitado en las bases del llamado.
UTE advierte que, si transcurridas dos horas de realizada la inscripción o la carga de documentación no se recibe confirmación por correo electrónico, corresponde repetir el trámite.