UTE: ¿Cuáles son las novedades de la Expo Prado 2025?

Nuevos desafíos y propuestas

Bentancor, por su parte, subrayó que la empresa enfrenta nuevos desafíos que demandarán “esfuerzo redoblado y compromiso de todos los funcionarios” para seguir cumpliendo su rol estratégico en el desarrollo nacional.

El espacio corporativo de UTE en el Prado ofrece a los visitantes distintas propuestas en torno a pilares como la sostenibilidad, la innovación, la calidad, el acceso equitativo a la energía, la seguridad y la soberanía. Allí se presentan soluciones energéticas para el hogar y las empresas, con planes inteligentes para pymes y familias, además de un simulador que permite evaluar el ahorro que supone pasarse a las tarifas inteligentes.

Otra de las novedades es el Plan Redondo, que ofrece descuentos de $2.500 en la compra de electrodomésticos eficientes, y de $5.000 para equipos como termotanques con bomba de calor y dispositivos SAVE. En el área de movilidad eléctrica, UTE promueve la carga domiciliaria de vehículos eléctricos con tarifas más económicas en horario nocturno, combinando eficiencia y accesibilidad.

Actividades

El stand también incluye espacios de concientización sobre seguridad eléctrica en el hogar, con información práctica para prevenir accidentes. Para los más pequeños y las familias, se desarrollan actividades lúdicas que invitan a generar energía renovable pedaleando, saltando o moviéndose frente a sensores, en una experiencia que combina juego, aprendizaje y cuidado del medioambiente.

UTE reafirma así su rol como empresa pública estratégica, que garantiza el acceso a la energía como derecho social básico y que promueve la innovación tecnológica, la perspectiva de género y la capacitación constante. La Expo Prado 2025 se convierte en una vitrina para mostrar un presente sólido y un futuro energético inclusivo y sostenible.