Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Expo Prado 2025 | desafíos |

Actividades para toda la familia

UTE: ¿Cuáles son las novedades de la Expo Prado 2025?

En la Expo Prado 2025, UTE muestra soluciones para hogares, pymes y movilidad eléctrica, junto a actividades para toda la familia.

UTE inauguró su stand en la Expo Prado 2025.

UTE inauguró su stand en la Expo Prado 2025.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El acto de inauguración contó con la presencia de todo el Directorio, encabezado por su presidenta, Andrea Cabrera Russi, junto al vicepresidente Roberto Bentancor, el director José Luis Pereira, la directora Ximena Caporale y el director Dario Castiglioni. También participaron autoridades nacionales y departamentales, además de funcionarios y público en general.

En su discurso, Cabrera destacó que la empresa acompaña al país desde hace más de 112 años, consolidándose como motor de desarrollo y garante de soberanía. “UTE es un instrumento de acción clave para la gestión de las Políticas Públicas”, señaló, y agregó que bajo el lema “Avanzamos con energía” la compañía llega a todos los rincones del país con beneficios concretos para hogares, pymes y comunidades.

Nuevos desafíos y propuestas

Bentancor, por su parte, subrayó que la empresa enfrenta nuevos desafíos que demandarán “esfuerzo redoblado y compromiso de todos los funcionarios” para seguir cumpliendo su rol estratégico en el desarrollo nacional.

El espacio corporativo de UTE en el Prado ofrece a los visitantes distintas propuestas en torno a pilares como la sostenibilidad, la innovación, la calidad, el acceso equitativo a la energía, la seguridad y la soberanía. Allí se presentan soluciones energéticas para el hogar y las empresas, con planes inteligentes para pymes y familias, además de un simulador que permite evaluar el ahorro que supone pasarse a las tarifas inteligentes.

Otra de las novedades es el Plan Redondo, que ofrece descuentos de $2.500 en la compra de electrodomésticos eficientes, y de $5.000 para equipos como termotanques con bomba de calor y dispositivos SAVE. En el área de movilidad eléctrica, UTE promueve la carga domiciliaria de vehículos eléctricos con tarifas más económicas en horario nocturno, combinando eficiencia y accesibilidad.

Actividades

El stand también incluye espacios de concientización sobre seguridad eléctrica en el hogar, con información práctica para prevenir accidentes. Para los más pequeños y las familias, se desarrollan actividades lúdicas que invitan a generar energía renovable pedaleando, saltando o moviéndose frente a sensores, en una experiencia que combina juego, aprendizaje y cuidado del medioambiente.

UTE reafirma así su rol como empresa pública estratégica, que garantiza el acceso a la energía como derecho social básico y que promueve la innovación tecnológica, la perspectiva de género y la capacitación constante. La Expo Prado 2025 se convierte en una vitrina para mostrar un presente sólido y un futuro energético inclusivo y sostenible.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar