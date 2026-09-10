UTE inauguró centro de carga para vehículos eléctricos en Malvín

Movilidad eléctrica: una estrategia en desarrollo

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que esta infraestructura forma parte de una política del ente inscripta en la estrategia de desarrollo para potenciar la movilidad eléctrica, algo que hace a la innovación tecnológica pero sobre todo a la sostenibilidad.

Agregó que Uruguay tiene varias décadas en este desarrollo y es líder en la transformación energética, apuntalada en un acuerdo multipartidario en 2010, donde se acordaron grandes transformaciones del país, entre ellas, la de la matriz energética.

“Este es el segundo componente, seguir potenciando la movilidad, este tipo de acciones demuestran que tener una empresa pública pujante, que ha defendido el pueblo uruguayo, nos permite generar estas cosas, pensar el desarrollo en términos diferentes, y también generar la posibilidad de que haya distintos puntos de carga, en una de las zonas donde más ha crecido el parque automotor eléctrico”, apuntó.

Por su parte, la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, sostuvo durante el acto, al que también asistió la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, que el ente otorga beneficios tarifarios a privados para favorecer la carga domiciliaria.

“Hoy podemos darnos el gusto de decir que tenemos una matriz de casi 98% del tiempo de fuentes renovables, entonces la movilidad pasa a ser sostenible porque atrás tenemos generación renovable”, remarcó.

Gobierno proyecta que para 2027 habrá 1000 puntos de carga

Cabrera anunció que en el correr del año se prevé alcanzar los 300 puntos de carga instalados, y para el 2027, llegar a 1.000 puntos. Además, se planifica la firma de acuerdos con estacioneros para disponer allí de esta infraestructura.

Según los datos aportados por UTE, actualmente circulan en el país aproximadamente 35.000 vehículos eléctricos, mientras que en 2026 las ventas de este tipo de vehículos superaron las 15.000 unidades.

Los vehículos eléctricos livianos representan algo más del 2% del total nacional, una cifra que continúa en aumento y requiere infraestructura de carga.