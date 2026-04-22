UTEC se instalará en Las Piedras y refuerza agenda de innovación en Canelones

UTEC en Las Piedras impulsa la agenda de innovación

Legnani enmarcó esta iniciativa como parte de una estrategia orientada a fortalecer la formación vinculada al desarrollo productivo. En la misma instancia, presentó una serie de medidas que apuntan a consolidar la innovación como eje de la política departamental.

Además, se prevé la creación de un Distrito de la Innovación que articulará actores del área metropolitana, junto con la instalación de mesas locales que integrarán a gobiernos, sector privado y sociedad civil.

Durante su intervención, el intendente destacó que la innovación ha sido una línea sostenida de trabajo en Canelones y recordó la implementación del expediente electrónico en 2007 como un hito en la transformación de la gestión pública. En ese sentido, indicó que el foco actual está puesto en reducir los tiempos de respuesta mediante el uso de nuevas tecnologías.

También adelantó que el gobierno departamental trabaja en la incorporación de inteligencia artificial y en la simplificación de trámites, con el objetivo de mejorar la atención y generar condiciones más favorables para la inversión.

El potencial de Canelones

Por su parte, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, valoró la realización del simposio y subrayó el potencial del departamento en materia productiva. Sostuvo que la innovación debe traducirse en mejoras concretas para la población, en términos de empleo, oportunidades y desarrollo.

A nivel país, afirmó que Uruguay cuenta con una base sólida para posicionarse en el ámbito tecnológico, apoyado en su infraestructura y en el crecimiento de los servicios basados en el conocimiento.

En tanto, el responsable del programa Uruguay Innova, Bruno Gili, destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre el sector público, el privado y el sistema académico. En relación a Canelones, señaló el rol del Parque Científico y Tecnológico de Pando y el avance de propuestas formativas orientadas a jóvenes, aunque remarcó la importancia de consolidar y escalar esos desarrollos mediante coordinación y financiamiento.

El simposio continuó con actividades centradas en inteligencia artificial generativa, así como en el vínculo entre cultura, economía creativa y propiedad intelectual. También se presentaron experiencias territoriales vinculadas al desarrollo local, con participación de actores públicos y privados, y una propuesta artística de cierre.