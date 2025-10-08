La UTEC proyecta la instalación de una sede regional en Canelones

El jerarca remarcó la importancia de expandir el alcance territorial y abarcar a Canelones. En 2023 había unos 100.000 jóvenes en condiciones de ingresar a la enseñanza terciaria, y el 25% vivía en ese departamento, dijo.

Se proyecta generar dos nodos, uno en el eje de ruta n° 5 y otro en el de n° 8, en función de las dinámicas socioproductivas locales, explicó.

Asimismo, anunció que dentro de un mes se inaugurará el Instituto Tecnológico Regional en la ciudad de Minas, Lavalleja.

Embed - Declaraciones del consejero de UTEC, Álvaro Pena

Nueve de cada diez estudiantes de la UTEC se insertan en el mercado laboral

Pena recordó que en 2014, cuando la UTEC empezó a funcionar, se abrieron oportunidades para cambiar la realidad de muchos uruguayos. La institución comenzó con dos carreras y 40 estudiantes. Hoy está en 11 departamentos y la matrícula es de 4.000, señaló.

El consejero también destacó la vinculación de los egresados con el mercado de trabajo, ya que nueve de cada diez consiguen un empleo asociado a su formación.

Además, dijo que más del 60% de los estudiantes provienen de hogares de nivel socioeconómico bajo y que nueve de cada diez integran la primera generación de universitarios en sus familias.

El seminario

El objetivo del seminario fue promover la articulación entre los sectores público, privado y académico, fomentando políticas y proyectos que impulsen el desarrollo sostenible a través de la innovación.

En la actividad, expusieron referentes nacionales e internacionales del ámbito de la innovación y la tecnología, como la responsable de la Unidad de Innovación del Ministerio de Industria, Gabriela Schroeder; la directora de la Agencia Nacional de Innovación (ANII), Sara Goldberg; el gerente general del Parque Tecnológico y Científico de Pando, John Saegaert, y el experto en inteligencia artificial Roberto Cibrián.