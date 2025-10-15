Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad violencia de género | Feminista | presupuesto

"Nadie volvió a llamar"

Violencia de género: Intersocial Feminista reclama reunión con el gobierno y más presupuesto

Tras nuevos femicidios, el colectivo feminista denunció "la poca importancia que le asigna el sistema político" a la problemática de la violencia de género.

Reclamos por violencia de género en Presidencia, el 5 de setiembre.&nbsp;

Reclamos por violencia de género en Presidencia, el 5 de setiembre. 

 Foto: Meri Parrado
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

A más de un mes del doble filicidio de Alfonsina y Francisco —asesinados por Andrés Morosini en un contexto de violencia vicaria—, la Intersocial Feminista volvió a reclamar la mesa de trabajo con el gobierno para avanzar en políticas efectivas contra la violencia de género. El pedido se renueva tras el reciente doble femicidio cometido en Córdoba por el uruguayo Pablo Laurta, fundador de la cuenta “Varones Unidos”, quien asesinó a su expareja Luna Giardina y a su suegra Mariel Zamudioy, y mantuvo secuestrado durante horas a su hijo de cinco años.

El colectivo feminista recordó que “pasaron 40 días desde que los cuerpos de Alfonsina y Francisco fueran encontrados por la policía” y que, desde entonces, el gobierno no retomó el diálogo iniciado con la sociedad civil. La única reunión mantenida para instalar una Mesa de Trabajo contra la Violencia de Género en Presidencia — que se desarrolló el martes 9 de setiembre—quedó sin continuidad: “Nadie volvió a llamar”, denunciaron.

En la mencionada reunión —que fue pedida por los colectivos feministas durante una movilización en Torre Ejecutiva el 5 de setiembre— estuvieron presentes representantes del colectivo feminista; el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente, Claudia Romero; la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, y la responsable de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta.

Reclaman más presupuesto

El comunicado subraya además la falta de recursos asignados en el presupuesto quinquenal que ingresó al Parlamento el 31 de agosto. “Para el combate de la violencia de género prevé apenas U$S 750.000 para servicios de Inmujeres, crea dos nuevos juzgados de género y una fiscalía en violencia doméstica, eso es todo”, advierte la Intersocial, que considera la cifra insuficiente frente a la magnitud de la problemática.

El caso de Laurta volvió a exponer las fallas del sistema de protección. La organización expresó que “Pedro está con vida pero ya no tiene madre, una madre que huyó de Uruguay cuando su pareja la quiso ahorcar, y la terminó asesinando”. Para el movimiento feminista, este crimen se suma a una larga lista de advertencias desoídas.

El comunicado también cuestiona la decisión de la Cámara de Diputados de no destinar más fondos al combate de la violencia de género. “Confirmamos una vez más la poca importancia que le asigna el sistema político a este problema social”, señalaron.

Finalmente, la Intersocial Feminista advirtió que la falta de respuesta estatal pone en riesgo cotidiano a miles de mujeres e infancias: “Mañana habrá otros casos tan graves como este y decenas de miles no llegarán a este final, pero seguirán soportando la tortura de ser violentadas a diario sin que el Estado asuma su responsabilidad principal: garantizarnos seguridad y una vida libre de violencia”.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar