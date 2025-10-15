A más de un mes del doble filicidio de Alfonsina y Francisco —asesinados por Andrés Morosini en un contexto de violencia vicaria—, la Intersocial Feminista volvió a reclamar la mesa de trabajo con el gobierno para avanzar en políticas efectivas contra la violencia de género. El pedido se renueva tras el reciente doble femicidio cometido en Córdoba por el uruguayo Pablo Laurta, fundador de la cuenta “Varones Unidos”, quien asesinó a su expareja Luna Giardina y a su suegra Mariel Zamudioy, y mantuvo secuestrado durante horas a su hijo de cinco años.
"Nadie volvió a llamar"
Violencia de género: Intersocial Feminista reclama reunión con el gobierno y más presupuesto
Tras nuevos femicidios, el colectivo feminista denunció "la poca importancia que le asigna el sistema político" a la problemática de la violencia de género.