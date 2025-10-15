Violencia de género: Intersocial Feminista reclama reunión con el gobierno y más presupuesto

Reclaman más presupuesto

El comunicado subraya además la falta de recursos asignados en el presupuesto quinquenal que ingresó al Parlamento el 31 de agosto. “Para el combate de la violencia de género prevé apenas U$S 750.000 para servicios de Inmujeres, crea dos nuevos juzgados de género y una fiscalía en violencia doméstica, eso es todo”, advierte la Intersocial, que considera la cifra insuficiente frente a la magnitud de la problemática.

El caso de Laurta volvió a exponer las fallas del sistema de protección. La organización expresó que “Pedro está con vida pero ya no tiene madre, una madre que huyó de Uruguay cuando su pareja la quiso ahorcar, y la terminó asesinando”. Para el movimiento feminista, este crimen se suma a una larga lista de advertencias desoídas.

El comunicado también cuestiona la decisión de la Cámara de Diputados de no destinar más fondos al combate de la violencia de género. “Confirmamos una vez más la poca importancia que le asigna el sistema político a este problema social”, señalaron.

Finalmente, la Intersocial Feminista advirtió que la falta de respuesta estatal pone en riesgo cotidiano a miles de mujeres e infancias: “Mañana habrá otros casos tan graves como este y decenas de miles no llegarán a este final, pero seguirán soportando la tortura de ser violentadas a diario sin que el Estado asuma su responsabilidad principal: garantizarnos seguridad y una vida libre de violencia”.