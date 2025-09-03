Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad delincuentes |

En Santa Catalina

Violento asalto: cuatro delincuentes se llevaron $300.000 de un local de pagos

El asalto ocurrió en la mañana de este miércoles; los delincuentes huyeron en dos vehículos y la Policía analiza las cámaras de seguridad para identificarlos.

Asalto en Santa Catalina.

Asalto en Santa Catalina.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Un local de pagos del barrio Santa Catalina, en el oeste de Montevideo, fue escenario este miércoles de un violento asalto perpetrado por cuatro delincuentes armados y encapuchados. El hecho ocurrió a las 8:20 horas en la esquina de Las Rosas y Las Achiras, según confirmaron fuentes de la investigación.

Los rapiñeros ingresaron portando armas largas, con las que amenazaron a los empleados del establecimiento. Aunque no hubo personas heridas, lograron llevarse alrededor de $300.000 en efectivo antes de darse a la fuga.

De acuerdo con los primeros reportes, los asaltantes escaparon en un automóvil Chevrolet Onix negro sin matrícula, que posteriormente fue encontrado abandonado en el barrio Cotravi. Desde allí, los delincuentes continuaron su huida en otro vehículo, lo que dificulta la identificación y rastreo inmediato.

La investigación continúa

Testigos aportaron detalles a la Policía y las cámaras de videovigilancia de la zona registraron parte de los movimientos. Los investigadores de la Zona Operacional IV analizan esas imágenes para dar con los responsables.

En el lugar trabajaron efectivos de la seccional 24 y personal de la Policía Científica, que realizó pericias en la escena en busca de huellas y elementos que contribuyan a la investigación. Hasta el momento, los autores permanecen prófugos.

El asalto generó preocupación entre los vecinos de Santa Catalina, quienes señalaron que este tipo de hechos de violencia se han vuelto más frecuentes en los últimos meses. La utilización de armas largas y la planificación de la fuga, con cambio de vehículo incluido, revelan un nivel de organización que inquieta a los residentes y desafía a las autoridades policiales.

Mientras tanto, la investigación avanza con el análisis de cámaras y testimonios, en un intento por dar con los responsables y frenar una modalidad delictiva que atenta contra la seguridad cotidiana de los barrios periféricos de Montevideo.

