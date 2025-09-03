Violento asalto: cuatro delincuentes se llevaron $300.000 de un local de pagos

La investigación continúa

Testigos aportaron detalles a la Policía y las cámaras de videovigilancia de la zona registraron parte de los movimientos. Los investigadores de la Zona Operacional IV analizan esas imágenes para dar con los responsables.

En el lugar trabajaron efectivos de la seccional 24 y personal de la Policía Científica, que realizó pericias en la escena en busca de huellas y elementos que contribuyan a la investigación. Hasta el momento, los autores permanecen prófugos.

El asalto generó preocupación entre los vecinos de Santa Catalina, quienes señalaron que este tipo de hechos de violencia se han vuelto más frecuentes en los últimos meses. La utilización de armas largas y la planificación de la fuga, con cambio de vehículo incluido, revelan un nivel de organización que inquieta a los residentes y desafía a las autoridades policiales.

Mientras tanto, la investigación avanza con el análisis de cámaras y testimonios, en un intento por dar con los responsables y frenar una modalidad delictiva que atenta contra la seguridad cotidiana de los barrios periféricos de Montevideo.