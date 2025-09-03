Un local de pagos del barrio Santa Catalina, en el oeste de Montevideo, fue escenario este miércoles de un violento asalto perpetrado por cuatro delincuentes armados y encapuchados. El hecho ocurrió a las 8:20 horas en la esquina de Las Rosas y Las Achiras, según confirmaron fuentes de la investigación.
En Santa Catalina
Violento asalto: cuatro delincuentes se llevaron $300.000 de un local de pagos
El asalto ocurrió en la mañana de este miércoles; los delincuentes huyeron en dos vehículos y la Policía analiza las cámaras de seguridad para identificarlos.