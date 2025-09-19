Este viernes se registraron incidentes entre un grupo de hinchas de Defensor Sporting y Danubio, en las cercanías del estadio Luis Franzini (Parque Rodó), en la previa del partido entre ambos equipos, por la octava fecha del Torneo Clausura del fútbol uruguayo de Primera División.
Clásico de los chicos en Parque Rodó
Violentos incidentes en la previa de Defensor-Danubio
