Clásico de los chicos en Parque Rodó

Violentos incidentes en la previa de Defensor-Danubio

Se registraron incidentes entre hinchas de Defensor y Danubio en las cercanías del estadio Luis Franzini, en la previa del partido por la fecha 8 del Clausura.

Incidentes entre los Danu Stones y la Banda Marley cerca del Franzini.

Por Redacción Caras y Caretas

Este viernes se registraron incidentes entre un grupo de hinchas de Defensor Sporting y Danubio, en las cercanías del estadio Luis Franzini (Parque Rodó), en la previa del partido entre ambos equipos, por la octava fecha del Torneo Clausura del fútbol uruguayo de Primera División.

Los primeros enfrentamientos se dieron en el camino de la hinchada franjeada -conocida como Danu Stones- que se reunió en la Plaza Varela (Av. Brasil y Bulevar Artigas) hacia el escenario violeta, pero el mayor encontronazo se dio a pocos metros del propio estadio del tuerto, a pesar de la presencia de la Policía, que finalmente intervino para controlar la situación y establecer el orden en las inmediaciones del Franzini.

Según testigos, el violento cruce se produjo cuando integrantes de la barra danubiana "emboscaron" a integrantes de la hinchada violeta -Banda Marley- a pocos metros de la tribuna principal del equipo local, tirando piedras y rompiendo autos, y los violetas respondieron.

