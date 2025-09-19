Violentos incidentes en la previa de Defensor-Danubio

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1969168097094324676&partner=&hide_thread=false Algunos incidentes en el ingreso al Franzini pic.twitter.com/9JEetqWBdK — 13a0 (@treceacero) September 19, 2025

Los primeros enfrentamientos se dieron en el camino de la hinchada franjeada -conocida como Danu Stones- que se reunió en la Plaza Varela (Av. Brasil y Bulevar Artigas) hacia el escenario violeta, pero el mayor encontronazo se dio a pocos metros del propio estadio del tuerto, a pesar de la presencia de la Policía, que finalmente intervino para controlar la situación y establecer el orden en las inmediaciones del Franzini.