Sociedad Policía | El Pelón | Colonia Nicolich

Habló El Pelón

Múltiple homicida buscado por la Policía dejó un mensaje en Facebook

José Carlos Machado, alias “El Pelón”, aseguró que lo ensucian, que no se le comprobó ningún delito, y que por eso todavía no se presentó ante la justicia.

 Foto: captura de video de Telenoche (Canal 4).
Por Redacción Caras y Caretas

El múltiple homicida requerido por la Policía, José Carlos Machado González, alias “El Pelón”, reapareció este viernes a través de un video difundido en redes sociales. Allí sostuvo que “no se le comprobó ningún delito” y que no tiene por qué “andar ocultándose”. El vídeo fue divulgado por Telenoche (Canal 4).

En la grabación, Machado aseguró: “Yo hasta cuando no se me compruebe ningún delito, yo sé lo que hago y lo que no hago. Yo a la brevedad ando por la justicia, como tiene que ser, de verdad. Pero si tanto que me ensucian, por eso todavía no me he presentado”.

Machado, considerado por las autoridades como uno de los delincuentes más peligrosos del país, también hizo referencia a la cobertura mediática de su caso. “Me estoy comunicando con los medios de televisión de Uruguay. Soy José Carlos Machado, sí, el Pelón, como se está nombrando en los medios”, expresó en el mensaje difundido.

¿Por qué buscan a "El Pelón"?

La Policía lo busca por su presunta participación en al menos tres homicidios ocurridos en septiembre, en Canelones y Maldonado. El primero tuvo lugar el 8 de septiembre en Colonia Nicolich, donde fue asesinado un hombre de 33 años. El segundo, en la madrugada del 12, fue el de la enfermera Taliha Tuvy Viera, de 26 años, encontrada muerta en un vehículo en Playa Verde, Maldonado. Horas después, en Pando, otro hombre de 31 años fue ultimado en el barrio Estadio.

Mientras tanto, la Policía mantiene un operativo en Canelones y Maldonado para dar con su paradero.

