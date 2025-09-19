Múltiple homicida buscado por la Policía dejó un mensaje en Facebook.

El múltiple homicida requerido por la Policía, José Carlos Machado González, alias “El Pelón”, reapareció este viernes a través de un video difundido en redes sociales. Allí sostuvo que “no se le comprobó ningún delito” y que no tiene por qué “andar ocultándose”. El vídeo fue divulgado por Telenoche (Canal 4).
