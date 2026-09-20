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Sociedad

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Vuelve en diciembre a Florida el Festival de la Independencia

El Festival de la Independencia se llevará a cabo en el predio del Vivero Municipal de la ciudad de Florida.

El festival se desarrollará entre el 5 y 6 de octubre.

El festival se desarrollará entre el 5 y 6 de octubre.

 Intendencia de Florida
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Por Redacción Caras y Caretas

Entre el 5 y 6 de diciembre se desarrollará en Florida la quinta edición del Festival de la Independencia, uno de los eventos que forma parte de la agenda cultural anual del departamento. Así lo confirmó el secretario general de la Intendencia, José Luis Curbelo.

Indicó que el festival se desarrollará en el predio del Vivero Municipal, manteniendo el escenario utilizado en las últimas ediciones.

Curbelo destacó la continuidad de esta propuesta en un año especialmente significativo para Florida y señaló que la actividad permitirá cerrar el año con dos jornadas dedicadas a la música y al entretenimiento.

La organización estará nuevamente a cargo de Montevideo Music Group, mientras que la Intendencia de Florida brindará apoyo logístico, al igual que en la edición anterior, con el objetivo de facilitar el desarrollo del evento y el disfrute de los floridenses.

En breve más detalles del festival

El secretario general indicó que próximamente se darán a conocer mayores detalles sobre la programación, los artistas y los aspectos vinculados al ingreso y funcionamiento del festival. Esta información será difundida a través de los canales oficiales de la Intendencia y de los organizadores.

Asimismo, adelantó que, luego de la eventual visita del Papa León XIV a Florida prevista para noviembre, se prevé realizar una conferencia de prensa en la que se brindarán más detalles sobre el festival y otras actividades de fin de año.

De esta manera, el Festival de la Independencia volverá a convocar al público floridense y visitantes en diciembre, consolidando una propuesta que se ha incorporado a la agenda cultural del departamento y la región.

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