Vuelve en diciembre a Florida el Festival de la Independencia

La organización estará nuevamente a cargo de Montevideo Music Group, mientras que la Intendencia de Florida brindará apoyo logístico, al igual que en la edición anterior, con el objetivo de facilitar el desarrollo del evento y el disfrute de los floridenses.

En breve más detalles del festival

El secretario general indicó que próximamente se darán a conocer mayores detalles sobre la programación, los artistas y los aspectos vinculados al ingreso y funcionamiento del festival. Esta información será difundida a través de los canales oficiales de la Intendencia y de los organizadores.

Asimismo, adelantó que, luego de la eventual visita del Papa León XIV a Florida prevista para noviembre, se prevé realizar una conferencia de prensa en la que se brindarán más detalles sobre el festival y otras actividades de fin de año.

De esta manera, el Festival de la Independencia volverá a convocar al público floridense y visitantes en diciembre, consolidando una propuesta que se ha incorporado a la agenda cultural del departamento y la región.