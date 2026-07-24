Synthetix Capital destaca la innovación tecnológica como eje de su desarrollo en los mercados financieros

Según la información proporcionada por la compañía, Synthetix Capital comenzó sus operaciones como broker en enero de 2018, con el objetivo de desarrollar una plataforma que permitiera a inversores de distintos perfiles acceder a instrumentos financieros desde un entorno digital unificado.

La empresa afirma que, desde su fundación, ha ampliado progresivamente su infraestructura tecnológica y su oferta de servicios para responder a la creciente demanda de soluciones de inversión en mercados internacionales.

Tecnología para ampliar el acceso a los mercados

Synthetix Capital explica que su misión consiste en desarrollar tecnologías que faciliten el acceso a oportunidades de inversión en diferentes mercados financieros.

De acuerdo con la compañía, la plataforma está diseñada para ser utilizada tanto por personas que comienzan a familiarizarse con el trading como por operadores con mayor experiencia, ofreciendo un entorno común para distintos perfiles de usuario.

La empresa sostiene que la evolución tecnológica del sector financiero ha contribuido a reducir barreras de acceso y a simplificar la participación en mercados internacionales.

Acceso a miles de instrumentos financieros

Según Synthetix Capital, la plataforma ofrece acceso a miles de instrumentos financieros negociados en distintos mercados.

La compañía considera que la disponibilidad de una oferta diversificada permite a los usuarios desarrollar estrategias adaptadas a diferentes objetivos de inversión y niveles de experiencia.

Asimismo, indica que continúa incorporando mejoras orientadas a optimizar la experiencia de uso y ampliar las funcionalidades disponibles para sus clientes.

Crecimiento de la base de usuarios

De acuerdo con los datos comunicados por la empresa, Synthetix Capital cuenta con más de 500.000 clientes activos.

La compañía atribuye este crecimiento a la combinación de infraestructura tecnológica, herramientas de negociación, una interfaz diseñada para facilitar la operativa y un enfoque centrado en la mejora continua de sus servicios.

Según la información facilitada por el broker, la transparencia, la innovación y la atención al cliente forman parte de los principios que orientan el desarrollo de la plataforma.

Liquidez y ejecución de órdenes

Uno de los elementos que Synthetix Capital identifica como prioritarios es la calidad de la ejecución de operaciones.

La empresa informa que su infraestructura agrega cotizaciones procedentes de bancos Tier-1 y creadores de mercado con el propósito de ofrecer acceso a elevados niveles de liquidez.

Según la compañía, este modelo permite procesar órdenes utilizando los mejores precios disponibles dentro de su sistema de ejecución y reducir la posibilidad de recotizaciones durante la operativa.

El papel de la infraestructura tecnológica

En los mercados financieros actuales, la infraestructura tecnológica se ha convertido en un componente esencial para los proveedores de servicios de inversión.

Synthetix Capital sostiene que continuará desarrollando su plataforma mediante inversiones en tecnología, sistemas de ejecución y soluciones destinadas a mejorar la estabilidad operativa y el acceso a los mercados globales.

La compañía afirma que su estrategia de crecimiento seguirá centrada en combinar innovación tecnológica, servicios de corretaje y herramientas que faciliten la participación de los usuarios en los mercados financieros internacionales. Como ocurre con cualquier actividad relacionada con instrumentos financieros, recuerda que operar en los mercados implica riesgos y que toda decisión de inversión debe adoptarse tras comprender las características de los productos y evaluar el perfil de riesgo de cada inversor.