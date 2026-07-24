Fundación Hilo Rosa realizará un bingo solidario para fortalecer el apoyo a mujeres con cáncer.

Las entradas para el Bingo Rosa pueden adquirirse a través de RedTickets y Redpagos, en el evento identificado como "Bingo Fundación Hilo Rosa".

¿Qué es la Fundación Hilo Rosa?

La Fundación Hilo Rosa es una organización sin fines de lucro creada por Claudia Ferme junto a su familia. De acuerdo con su presentación institucional, surgió a partir de la experiencia personal de su fundadora acompañando a su hermana Lourdes durante un tratamiento oncológico iniciado en 2014 y, posteriormente, tras su fallecimiento en 2020. La iniciativa nació con el propósito de brindar contención a mujeres con cáncer desde la experiencia de las familias que atraviesan ese proceso.

En ese sentido, la organización resume su objetivo al afirmar: "Nuestro propósito es que la mujer que se acerque a la Fundación Hilo Rosa se sienta contenida desde la empatía y el amor, brindándole herramientas para atravesar la enfermedad".

La sede de la fundación funciona en el barrio Brazo Oriental de Montevideo y recibe a pacientes oncológicas de prestadores públicos y privados, además de sus familiares.

Formas de apoyo y acompañamiento

Allí se desarrollan programas gratuitos de apoyo emocional, nutrición, rehabilitación, arte terapia y estética oncológica, junto con actividades como yoga, pilates, meditación, masajes oncológicos, cerámica y otras propuestas de acompañamiento. También brinda ayudas asistenciales que incluyen alimentos, productos de higiene, ropa, prótesis mamarias, pelucas y apoyos económicos para necesidades básicas.

La fundación mantiene además un convenio de cooperación con ASSE y el Instituto Nacional del Cáncer (INCA), a través del cual voluntarios ofrecen apoyo y contención a pacientes internados y ambulatorios, además de colaborar con la entrega de distintos insumos según las necesidades de cada persona.

Actualmente, más de 80 usuarias participan semanalmente de las actividades gratuitas de la organización, que busca ofrecer un espacio de escucha y acompañamiento durante el tratamiento y la recuperación. Según la fundación, su trabajo también alcanza de forma indirecta a cientos de familias mediante los distintos programas de asistencia que desarrolla.