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Sociedad Fundación Hilo Rosa | Cáncer | Bingo Rosa

Este domingo

Fundación Hilo Rosa realizará un bingo solidario para fortalecer el apoyo a mujeres con cáncer

Lo recaudado permitirá sostener y ampliar los programas gratuitos de la Fundación Hilo Rosa. Conocé más sobre esta y otras formas de acompañamiento a mujeres con diagnóstico de cáncer.

Fundación Hilo Rosa realizará un bingo solidario para fortalecer el apoyo a mujeres con cáncer.

Fundación Hilo Rosa realizará un bingo solidario para fortalecer el apoyo a mujeres con cáncer.

 Fundación Hilo Rosa
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La Fundación Hilo Rosa realizará el próximo domingo 26 de julio la tercera edición de su Bingo Rosa, una actividad solidaria que busca recaudar fondos para sostener y ampliar los programas de acompañamiento destinados a mujeres que atraviesan un diagnóstico de cáncer y a sus familias. La jornada tendrá lugar desde las 13:00 horas en el Grand Ballroom del Hotel Radisson Victoria Plaza y prevé reunir a más de 600 personas.

Según informó la organización, el evento tiene como objetivo "seguir acompañando mujeres que atraviesan un diagnóstico de cáncer". La recaudación permitirá fortalecer las iniciativas que ya desarrolla la fundación e impulsar nuevos proyectos orientados a promover el bienestar, la autonomía y la calidad de vida de quienes enfrentan la enfermedad.

Además de los sorteos y premios, la actividad también buscará visibilizar la importancia del acompañamiento integral durante el tratamiento y promover la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. El comunicado señala que ese compromiso "debe sostenerse durante todo el año y no únicamente en el marco del Mes Rosa".

Las entradas para el Bingo Rosa pueden adquirirse a través de RedTickets y Redpagos, en el evento identificado como "Bingo Fundación Hilo Rosa".

¿Qué es la Fundación Hilo Rosa?

La Fundación Hilo Rosa es una organización sin fines de lucro creada por Claudia Ferme junto a su familia. De acuerdo con su presentación institucional, surgió a partir de la experiencia personal de su fundadora acompañando a su hermana Lourdes durante un tratamiento oncológico iniciado en 2014 y, posteriormente, tras su fallecimiento en 2020. La iniciativa nació con el propósito de brindar contención a mujeres con cáncer desde la experiencia de las familias que atraviesan ese proceso.

En ese sentido, la organización resume su objetivo al afirmar: "Nuestro propósito es que la mujer que se acerque a la Fundación Hilo Rosa se sienta contenida desde la empatía y el amor, brindándole herramientas para atravesar la enfermedad".

La sede de la fundación funciona en el barrio Brazo Oriental de Montevideo y recibe a pacientes oncológicas de prestadores públicos y privados, además de sus familiares.

Formas de apoyo y acompañamiento

Allí se desarrollan programas gratuitos de apoyo emocional, nutrición, rehabilitación, arte terapia y estética oncológica, junto con actividades como yoga, pilates, meditación, masajes oncológicos, cerámica y otras propuestas de acompañamiento. También brinda ayudas asistenciales que incluyen alimentos, productos de higiene, ropa, prótesis mamarias, pelucas y apoyos económicos para necesidades básicas.

La fundación mantiene además un convenio de cooperación con ASSE y el Instituto Nacional del Cáncer (INCA), a través del cual voluntarios ofrecen apoyo y contención a pacientes internados y ambulatorios, además de colaborar con la entrega de distintos insumos según las necesidades de cada persona.

Actualmente, más de 80 usuarias participan semanalmente de las actividades gratuitas de la organización, que busca ofrecer un espacio de escucha y acompañamiento durante el tratamiento y la recuperación. Según la fundación, su trabajo también alcanza de forma indirecta a cientos de familias mediante los distintos programas de asistencia que desarrolla.

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