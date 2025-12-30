Hacete socio para acceder a este contenido

momento crítico

Tendencias y desafíos. Transformaciones estructurales en la Economía Global

La economía global se encuentra en un punto de inflexión, eso no es nuevo, marcado por cinco tendencias estructurales que están reconfigurando su dinámica.

Se vienen transformaciones en la economía global.

Por María Noel Sanguinetti

La economía global se encuentra en un momento crítico, enfrentando una serie de transformaciones estructurales que podrían redefinir su trayectoria en los próximos años. Entre el ralentizamiento del crecimiento y el aumento de las tensiones comerciales, emergen tendencias demográficas, tecnológicas y de recursos naturales que añaden capas de complejidad a un panorama ya incierto. Resulta fundamental explorar cinco de estas tendencias clave: el envejecimiento de la población, la disrupción del mercado laboral por la inteligencia artificial, las limitaciones en recursos naturales y la escasez de agua, la aversión al riesgo, y las nuevas oportunidades de inversión. Cada una de estas dinámicas no solo presenta desafíos significativos, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades que podrían moldear el futuro económico del mundo. Reconocer y adaptarse a estos cambios será esencial para gobiernos y empresas en su búsqueda de un crecimiento sostenible e inclusivo.

La economía global se encuentra en un punto de inflexión, eso no es nuevo, marcado por cinco tendencias estructurales que están reconfigurando su dinámica y añadiendo capas de incertidumbre. A medida que el crecimiento se desacelera y las tensiones comerciales aumentan, es evidente que ciertos factores demográficos, tecnológicos y de recursos naturales desempeñan un papel crucial en el futuro económico mundial.

Cambios demográficos y su impacto económico

Uno de los cambios más significativos es el demográfico. La población mundial, que alcanzará aproximadamente 10.3 mil millones hacia mediados de 2080, enfrenta una rápida transición hacia un envejecimiento significativo. La relación entre trabajadores y jubilados se proyecta caer de 9.4 en 1997 a 3.9 en 2050, lo que podría ejercer una presión creciente sobre los sistemas de pensiones y las finanzas públicas. Los efectos económicos de esta transición serán profundos, ya que al mismo tiempo que cientos de millones en países en desarrollo ingresan a la fuerza laboral, muchas economías avanzadas experimentarán un declive demográfico.

Disrupción laboral impulsada por la IA

La inteligencia artificial está cambiando también el panorama laboral. Si bien se espera que la IA aumente la productividad, también puede desplazar a millones de trabajadores en empleos rutinarios. La posibilidad de la emergencia de una clase proletaria desempleada es ahora una preocupación, lo que traería consigo serias consecuencias sociales y macroeconómicas.

Limitaciones de recursos y escasez de agua

Las limitaciones en recursos naturales, como el cobre y el litio, están amenazando el crecimiento económico. La escasez de agua, que afecta aproximadamente al 25% de la agricultura global, pone en riesgo la seguridad alimentaria y la estabilidad de precios. Además, la creciente presión sobre el agua por su uso en centros de datos y manufactura de semiconductores podría acentuar las dificultades en un mundo que cada vez depende más de la tecnología.

Aversión al riesgo

En Europa, la aversión al riesgo ha escalado a un problema estructural, lastrando sus perspectivas de crecimiento por obstáculos burocráticos y mercados de capital fragmentados. El contraste con Estados Unidos, donde las inversiones en capital de riesgo son significativamente más altas, destaca la urgencia de abordar estas barreras para poder competir en el futuro.

Nuevas oportunidades

A pesar de los desafíos, la reciente ola de especulación a corto plazo en los mercados financieros, impulsada por los baby boomers y la búsqueda de capital en sectores innovadores, muestra que hay oportunidades de inversión. Sin embargo, este inflow de capital también incrementa riesgos, especialmente cuando las apuestas se canalizan hacia sistemas fuera del control regulatorio convencional.

Estas tendencias estructurales están moldeando un nuevo paisaje para la economía global. Desde el cambio demográfico hasta la disrupción impulsada por la IA, los desafíos y oportunidades están interconectados, exigiendo que los tomadores de decisiones reconozcan los riesgos y se ajusten proactivamente para adaptarse a un entorno en constante cambio. El futuro estará reservado para aquellos que estén preparados para abordar estos cambios y fomentar un crecimiento sostenible e inclusivo.

