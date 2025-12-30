Tendencias y desafíos. Transformaciones estructurales en la Economía Global

Disrupción laboral impulsada por la IA

La inteligencia artificial está cambiando también el panorama laboral. Si bien se espera que la IA aumente la productividad, también puede desplazar a millones de trabajadores en empleos rutinarios. La posibilidad de la emergencia de una clase proletaria desempleada es ahora una preocupación, lo que traería consigo serias consecuencias sociales y macroeconómicas.

Limitaciones de recursos y escasez de agua

Las limitaciones en recursos naturales, como el cobre y el litio, están amenazando el crecimiento económico. La escasez de agua, que afecta aproximadamente al 25% de la agricultura global, pone en riesgo la seguridad alimentaria y la estabilidad de precios. Además, la creciente presión sobre el agua por su uso en centros de datos y manufactura de semiconductores podría acentuar las dificultades en un mundo que cada vez depende más de la tecnología.

Aversión al riesgo

En Europa, la aversión al riesgo ha escalado a un problema estructural, lastrando sus perspectivas de crecimiento por obstáculos burocráticos y mercados de capital fragmentados. El contraste con Estados Unidos, donde las inversiones en capital de riesgo son significativamente más altas, destaca la urgencia de abordar estas barreras para poder competir en el futuro.

Nuevas oportunidades

A pesar de los desafíos, la reciente ola de especulación a corto plazo en los mercados financieros, impulsada por los baby boomers y la búsqueda de capital en sectores innovadores, muestra que hay oportunidades de inversión. Sin embargo, este inflow de capital también incrementa riesgos, especialmente cuando las apuestas se canalizan hacia sistemas fuera del control regulatorio convencional.

Estas tendencias estructurales están moldeando un nuevo paisaje para la economía global. Desde el cambio demográfico hasta la disrupción impulsada por la IA, los desafíos y oportunidades están interconectados, exigiendo que los tomadores de decisiones reconozcan los riesgos y se ajusten proactivamente para adaptarse a un entorno en constante cambio. El futuro estará reservado para aquellos que estén preparados para abordar estos cambios y fomentar un crecimiento sostenible e inclusivo.