La economía global se encuentra en un momento crítico, enfrentando una serie de transformaciones estructurales que podrían redefinir su trayectoria en los próximos años. Entre el ralentizamiento del crecimiento y el aumento de las tensiones comerciales, emergen tendencias demográficas, tecnológicas y de recursos naturales que añaden capas de complejidad a un panorama ya incierto. Resulta fundamental explorar cinco de estas tendencias clave: el envejecimiento de la población, la disrupción del mercado laboral por la inteligencia artificial, las limitaciones en recursos naturales y la escasez de agua, la aversión al riesgo, y las nuevas oportunidades de inversión. Cada una de estas dinámicas no solo presenta desafíos significativos, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades que podrían moldear el futuro económico del mundo. Reconocer y adaptarse a estos cambios será esencial para gobiernos y empresas en su búsqueda de un crecimiento sostenible e inclusivo.
momento crítico
Tendencias y desafíos. Transformaciones estructurales en la Economía Global
La economía global se encuentra en un punto de inflexión, eso no es nuevo, marcado por cinco tendencias estructurales que están reconfigurando su dinámica.