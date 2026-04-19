Trump amenaza con destruir las centrales eléctricas y puentes de Irán si no acepta el acuerdo

Negociaciones en Pakistán

Trump confirmó que sus representantes viajarán a Islamabad, capital de Pakistán, donde llegarán el lunes por la noche para retomar las negociaciones con funcionarios iraníes. La cita diplomática se presenta como una instancia clave para destrabar el conflicto, en un contexto de creciente tensión militar en la región.

Acusaciones por incidente en el estrecho de Ormuz

El mandatario estadounidense justificó su endurecimiento retórico denunciando que Irán violó el alto el fuego vigente al abrir fuego en la víspera en el estrecho de Ormuz . Según Trump, los disparos apuntaron "contra un buque francés y un carguero del Reino Unido", lo que calificó como "una violación total de nuestro acuerdo de cese el fuego". "Eso no fue agradable, ¿verdad?", ironizó el presidente estadounidense en su publicación .

"Caerán rápido, caerán fácil"

La amenaza de Trump fue explícita y contundente. "Caerán rápido, caerán fácil", advirtió, añadiendo que si no aceptan el trato, "será mi honor hacer lo que debe hacerse, lo que otros presidentes deberían haberle hecho a Irán durante los últimos 47 años" .

"ES HORA DE QUE TERMINE LA MÁQUINA DE MATAR DE IRÁN", enfatizó el mandatario en mayúsculas.

El trasfondo

La escalada verbal se produce mientras las dos naciones se encuentran estancadas en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Según informaciones adicionales, el llamado "gran acuerdo" propuesto por Washington incluiría el descongelamiento de 20 mil millones de dólares en activos iraníes a cambio de la transferencia de uranio enriquecido a Estados Unidos.

Estados Unidos exige una moratoria de 20 años para el enriquecimiento nuclear, mientras que Teherán propone un plazo de solo cinco años y se niega a transferir sus reservas atómicas al exterior.

El alto el fuego actual expira el miércoles 22 de abril, por lo que las conversaciones en Islamabad representan un último esfuerzo diplomático antes de un posible retorno a las hostilidades a gran escala.

Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, respondió con firmeza a las amenazas, cuestionando la autoridad de Trump para privar a Irán de sus "derechos nucleares" legítimos, aunque expresó su deseo de poner fin al conflicto "con total dignidad".