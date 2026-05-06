Trump y Lula se reúnen en la Casa Blanca para abordar tensiones comerciales y cooperación en seguridad

En materia de seguridad, ambos países analizarán la posibilidad de avanzar en acuerdos de cooperación para enfrentar el crimen organizado transnacional, un tema que Brasil ha señalado como prioritario. El vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, ya había adelantado el interés de su gobierno en fortalecer la coordinación bilateral en este campo.

El encuentro también se da en un contexto internacional complejo, marcado por la incertidumbre económica derivada del conflicto en Irán y por diferencias entre ambos gobiernos en temas como el multilateralismo y el cambio climático. No obstante, tanto Washington como Brasilia han manifestado su voluntad de mantener un canal de diálogo constructivo.

A pesar de sus visiones contrapuestas, Trump y Lula buscan construir una relación pragmática que evite una escalada de tensiones y permita avanzar en temas de interés común, en un escenario global donde la cooperación entre las principales economías del continente resulta cada vez más relevante.