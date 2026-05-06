El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves 7 de mayo de 2026 en la Casa Blanca a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en una reunión de alto nivel que buscará encauzar una relación bilateral marcada por recientes tensiones diplomáticas y comerciales.
de visita
Trump y Lula se reúnen en la Casa Blanca para abordar tensiones comerciales y cooperación en seguridad
El encuentro será el segundo cara a cara entre ambos tras su reunión en Malasia en 2025 y se produce en un contexto de diferencias políticas e ideológicas.