Un mundo desconocido nacerá cuando termine la guerra en Ucrania

Lo que el Imperio Británico entendía instintivamente, los estrategas estadounidenses lo convirtieron en doctrina después de 1945. La OTAN no fue creada para defender Europa del comunismo soviético. Esa fue solo la narrativa de portada.

La OTAN fue diseñada como el mecanismo de control perpetuo del 'Heartland', la herramienta para impedir que cualquier potencia euroasiática, fuera Alemania, Rusia o China, pudiera consolidar un espacio económico integrado que desafiara la supremacía angloamericana.

Durante décadas esta estrategia funcionó a la perfección. La Unión Soviética se desintegró. Alemania se mantuvo como un vasallo próspero, pero subordinado y China parecía destinada a convertirse en la fábrica del mundo occidental.

Error de cálculo

Pero aquí viene el primer gran error de cálculo de las élites atlantistas. Subestimaron la paciencia estratégica rusa y la visión a largo plazo China. El momento Mackinder llegó en febrero de 2022, cuando el presidente Putin lanzó la operación militar especial, no para conquistar Ucrania, como repiten mecánicamente los medios occidentales, sino para impedir que el 'Heartland' fuera completamente cercado por las bases de la OTAN.

Crimea, Donbas, las regiones de Zaporiyia y Jersón no son territorios ocupados. Son las llaves geopolíticas que mantienen abierto el corredor entre Rusia y el mundo multipolar que emerge en el sur global. Putin dicta el ritmo, pero aquí viene la parte más fascinante de esta historia, algo que ningún analista occidental logra comprender.

Desde mi conversación la semana pasada con fuentes de alto nivel en el aparato de inteligencia ruso, una cosa queda absolutamente clara. La administración Putin no quiere un acuerdo. Quiere una victoria total que redefina permanentemente el equilibrio de poder mundial y tiene todas las cartas para lograrlo.

Veamos los hechos fríos. Mientras Zelenski ruega por más armas y Trump promete paz instantánea, Rusia ha demostrado una superioridad tecnológica que ha dejado atónitos a los expertos militares de todo el planeta. El misil hipersónico Oreshnik (que ahora empieza a desplegarse en Rusia y Bielorrusia) no es solo un arma. Es un mensaje. La era de la invulnerabilidad estadounidense ha terminado para siempre.

Cuando el presidente ruso recibió durante 5 horas a Jared Kushner y Steve Witkoff en el Kremlin, no fue para escuchar propuestas de paz, fue para observar como el imperio más poderoso de la historia le rogaba que aceptara una salida digna a un conflicto que Rusia está ganando sistemáticamente.

La diplomacia rusa filtró que Putin podría estar interesado en un acuerdo, pero cualquier analista serio sabe que esto es pura cortesía protocolar, porque la realidad sobre el terreno es inapelable.

Rusia controla casi el 20% del territorio ucraniano, ha desmilitarizado las fuerzas armadas de Kiev, ha destruido la infraestructura energética del país y ha demostrado que la OTAN es incapaz de fabricar municiones suficientes para sostener una guerra de desgaste prolongada. ¿Por qué habría Putin de negociar desde una posición de fortaleza absoluta?

Las motivaciones secretas, el juego dentro del juego

Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente maquiavélica y lo que muy pocos entienden es que estamos presenciando no una, sino tres guerras simultáneas.

La primera guerra es la que todos ven, Rusia versus Ucrania, pero esta es solo la superficie mediática, el teatro de operaciones visible. En realidad, Kiev dejó de ser un actor independiente el momento en que su ejército fue integrado a la estructura de comando de la OTAN. Los generales ucranianos reciben órdenes directas del Pentágono. La inteligencia ucraniana opera bajo la supervisión de la CIA y las decisiones estratégicas se toman en Washington, no en Kiev.

Zelenski, en el mejor de los casos, es el rostro público de una operación que trasciende completamente las fronteras ucranianas. Esto explica por qué cada contraofensiva ucraniana sigue exactamente los manuales de guerra de la OTAN.

¿Por qué las tácticas empleadas son idénticas a las que EEUU implementó en Irak y Afganistán (donde además fue derrotado)? ¿Y por qué el fracaso de estas operaciones ha sido tan estrepitoso? Los generales estadounidenses están aplicando doctrinas militares diseñadas para enfrentar insurgencias del tercer mundo contra el segundo ejército más poderoso del planeta. Es como intentar cazar un oso siberiano con una honda.

La segunda guerra, mucho más importante, es EEUU versus Europa. Y aquí viene uno de los aspectos más siniestros de toda esta operación. Biden y Trump han logrado lo que generaciones de estrategas estadounidenses soñaron desde el plan Marshall: la desindustrialización completa de Alemania y la subordinación total de Europa occidental.

El sabotaje de los gasoductos Norstream no fue un acto de guerra contra Rusia, fue la decapitación energética de la economía alemana. Piensen en la geometría del poder. Alemania era la economía más competitiva de Europa, precisamente porque combinaba tecnología avanzada con energía barata rusa. Esa combinación representaba una amenaza existencial para la supremacía industrial estadounidense.

Hoy las industrias germanas migran hacia EEUU buscando energía barata, exactamente como planearon los arquitectos del 'Project for the New American Century' hace dos décadas. BASF, el gigante químicos alemán, ha transferido masivamente sus operaciones a China y EEUU. Volkswagen cierra plantas en Alemania por primera vez en su historia,

Pero, la tercera guerra es la que definirá el futuro de la humanidad, la lucha entre el orden unipolar moribundo y el mundo multipolar que emerge.

Y en esta batalla, Putin y Xi Jing Ping han jugado una partida magistral que podría enseñarse en academias militares durante siglos. El genio de la estrategia ruso-china radica en su perfecta sincronización temporal. Mientras Rusia absorbe la energía militar occidental en Europa del Este, China completa silenciosamente la construcción de la infraestructura económica del siglo XXI.

No es coincidencia que la ruta de la seda haya alcanzado masa crítica precisamente durante los años de máxima tensión en Ucrania. Mientras Occidente se obsesionaba con contener militarmente a Rusia, Beijing construyó silenciosamente la infraestructura del nuevo orden mundial.

La ruta de la seda no es un proyecto de desarrollo, es el sistema nervioso de la economía postoccidental. Cada puerto construido en Sri Lanka, cada ferrocarril tendido en África, cada gasoducto instalado en Asia Central es una arteria del nuevo sistema circulatorio global que avanza y sobrepasa completamente a las instituciones occidentales.

Cuando Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos se unieron a BRICS Plus, no solo se incorporaron a un club económico: firmaron el certificado de desaparición del petrodólar. Piensen en la geometría del poder energético. Los tres mayores productores de petróleo de Oriente Medio ahora comercian directamente en yuanes, rublos y rupias.

El sistema que Henry Kissinger construyó en 1973, petróleo solo en dólares a cambio de protección militar estadounidense, se está desintegrando en tiempo real. Pero aquí viene el detalle que mantiene despiertos a los estrategas en Fort Langley: China no necesitó disparar un solo tiro para lograr esta revolución geoeconómica. Utilizó simplemente la lógica aplastante del beneficio mutuo.

¿Por qué Arabia Saudí seguiría subsidiando el déficit comercial estadounidense cuando puede vender su petróleo directamente a China, su mayor cliente, sin intermediarios financieros occidentales?

Trump entiende esto mejor que nadie. Por eso su obsesión no es realmente Ucrania, es China. Por eso amenaza con aranceles del 100% y controles de exportación masiva, porque sabe que cada día que pasa el poder estadounidense sigue sufriendo una erosión irreversible.

Pero aquí viene la paradoja suprema de la estrategia trumpiana. Mientras más presiona a China comercialmente, más acelera la integración entre China y Rusia. Cada sanción occidental empuja a Moscú y Beijing hacia una alianza más profunda. Cada amenaza comercial fortalece los mecanismos de pago alternativos. Cada escalada militar justifica la expansión de BRICS Plus.

Los estrategas chinos han entendido perfectamente el dilema estadounidense. EEUU no puede permitirse una guerra directa con Rusia porque implicaría un riesgo nuclear inaceptable. no puede ganar una guerra comercial prolongada con China porque la economía china es ya demasiado grande y no puede mantener la lealtad europea indefinidamente porque los costos energéticos están destruyendo la competitividad europea.

Entonces, China hace lo más inteligente posible: espera. Cada mes que pasa, la economía china crece más que la estadounidense. Cada trimestre que transcurre, más países se integran a las instituciones financieras chinas.

Cada año que avanza la ventaja tecnológica occidental se reduce. Xi Ji Ping ha calculado que el tiempo está del lado de Beijing y hasta ahora sus cálculos han sido impecables.

El drama personal de Trump es que llegó al poder prometiendo 'Make America Great Again', pero heredó un imperio en declive terminal cuya ventana de oportunidad para revertir esa decadencia se cerró hace una década.

La supremacía estadounidense dependía de tres pilares: superioridad tecnológica, control de las rutas comerciales globales y hegemonía del dólar. Los tres pilares están siendo erosionados simultáneamente. Los campos de batalla decisivos están más allá de las trincheras. La guerra en Ucrania se está decidiendo en cuatro frentes que van mucho más allá del campo de batalla tradicional.

El frente militar ya está definido. Rusia ha establecido una superioridad aérea casi total. Sus capacidades de guerra electrónica han cegado los sistemas NATO y la superioridad artillera y misilística rusa es de 10 a 1 en la mayoría de sectores. Las contraofensivas ucranianas han fracasado estrepitosamente y las líneas del frente se han estabilizado esencialmente donde Putin las quiere.

El frente energético ha sido devastador para Europa. Sin gas ruso barato, la economía alemana entra en recesión técnica. La industria química europea colapsa y los ciudadanos europeos pagan facturas energéticas tres veces más altas que antes de la guerra. Rusia, mientras tanto, ha reorientado sus exportaciones hacia Asia y mantiene ingresos energéticos estables.

El frente financiero está siendo el más revolucionario. El sistema Swift ya no es indispensable. Rusia, China, Irán, India y Brasil comercian cada vez más en monedas nacionales. El yuan ha ganado espacio como moneda de reserva y el oro ruso se negocia libremente en los mercados asiáticos.

La militarización del dólar se ha convertido en la principal motivación para la desdolarizacion global, pero el frente más importante es el diplomático, donde se está librando la verdadera batalla por el alma del sistema internacional.

El 87% de la población mundial, todo el sur global, o apoya a Rusia o mantiene neutralidad. Esto no es casualidad. Para la mayoría de la humanidad, Rusia no es el agresor, sino el país que finalmente se atrevió a desafiar el orden imperial occidental.

El momento Trump entre la realidad y la fantasía

Y aquí llegamos al corazón del dilema trumpiano que podría definir no solo su presidencia, sino el lugar de EEUU en la historia. Trump llegó al poder con una narrativa seductora. Él es el negociador supremo, el hombre que puede resolver en 24 horas lo que las burocracias de Washington no han podido arreglar en décadas. Su base electoral lo adora precisamente por esto, por su capacidad aparente de cortar el nudo gordiano con pragmatismo empresarial, pero la realidad geopolítica es infinitamente más compleja que cualquier negocio inmobiliario en Manhattan.

Putin no es un gerente que busca maximizar ganancias trimestrales. Es el líder de una civilización milenaria que ha decidido que el momento histórico ha llegado para revertir 30 años de humillación postsoviética. Y aquí es crucial entender la dimensión nuclear de esta confrontación, algo que los medios occidentales deliberadamente minimizan.

La doctrina militar rusa actualizada por Putin en 2024 establece claramente que cualquier ataque a infraestructura nuclear estratégica rusa será considerado "casus belli" para respuesta nuclear. Los bombardeos ucranianos a bases de bombarderos estratégicos rusos no son ataques tácticos; son, según la doctrina rusa, preludio de guerra nuclear.

Putin está enviando mensajes perfectamente calibrados. El misil Oreshnik no se desplegó para destruir objetivos militares ucranianos. Para eso, Rusia tiene armamento convencional de sobra. Se desplegó para demostrar a Washington que la era de la invulnerabilidad del territorio continental estadounidense ha terminado para siempre. Un solo misil Oreshnik con cabezas nucleares puede destruir cualquier ciudad estadounidense en 15 minutos sin posibilidad de intercepción.

Esta es la carta suprema en la baraja de Putin, la capacidad de elevar cualquier conflicto local al nivel nuclear en cuestión de minutos. Y es precisamente esta capacidad la que hace imposible para EEUU escalar militarmente sin aceptar riesgos existenciales inaceptables para cualquier líder racional.

El presidente ruso ha calculado que EEUU, por poderoso que sea, no está dispuesto a arriesgar la destrucción de Nueva York o Washington por mantener el control de Donetsk y hasta ahora sus cálculos han sido impecables. Cada línea roja estadounidense ha sido cruzada sistemáticamente sin consecuencias notables.

Cuando Trump se sentó frente a Zelenski en Mar-a-Lago, no estaba negociando simplemente el futuro de Ucrania. Esta decidiendo si EEUU acepta la transición hacia un mundo multipolar o si duplica la apuesta imperial con todos los riesgos que eso conlleva.

Porque veamos las opciones realistas que tiene Trump sobre la mesa. Puede obligar a Kiev a aceptar la pérdida territorial y la neutralidad permanente, lo cual sería visto como una humillación histórica por el establishment de Washington. O puede escalar la confrontación proporcionando armas aún más letales a Ucrania, lo cual podría precipitar exactamente el conflicto nuclear que dice querer evitar.

La gran imagen, el nacimiento del mundo multipolar

Lo que la mayoría de los analistas occidentales no logra comprender es que la guerra en Ucrania es simplemente el catalizador de una transformación mucho más profunda, el fin irreversible de cinco siglos de dominación occidental.

Desde 1492, Europa primero y EEUU después han dominado el sistema mundial a través de una combinación de superioridad tecnológica, control de las rutas comerciales y cuando fue necesario, violencia masiva. Ese ciclo histórico está llegando a su fin, no por colapso interno, sino por el surgimiento de alternativas viables. China ya es la economía más grande del mundo. En términos de paridad de poder adquisitivo, India será la tercera economía mundial en la próxima década.

El continente africano está experimentando un renacimiento impresionante. América Latina se libera gradualmente de la tutela de Washington y Rusia ha demostrado que puede resistir y prosperar bajo el máximo de sanciones occidentales.

Este no es el mundo que planearon las élites de Washington, Londres o Bruselas. Es el mundo que emerge cuando el 87% de la humanidad decide que ya no aceptará ser dominado por el 13% que controla las instituciones occidentales.

La paradoja suprema es que Putin puede haber hecho el mayor favor histórico a China sin proponérselo. Mientras Rusia mantiene ocupadas las energías militares y diplomáticas de Occidente en Europa del Este, China consolida silenciosamente su posición como la nueva superpotencia económica mundial.

Para cuando termine la guerra en Ucrania, Beijing habrá completado la transición hacia una economía basada en el consumo interno y la innovación tecnológica, siendo mucho menos vulnerable a las presiones occidentales. El dilema final, la hora de la verdad. Y aquí llegamos a la pregunta que mantiene despiertos por las noches a los estrategas en el Pentágono:

¿Puede EEUU aceptar la transición hacia un orden mundial multipolar o intentará preservar su hegemonía a cualquier precio?

La respuesta de Trump a esta pregunta determinará si presenciamos una transición histórica relativamente pacífica o si la humanidad se desliza hacia un conflicto que podría ser el último que libraremos. Putin lo entiende perfectamente, por eso no tiene prisa.

Cada día que pasa, las correlaciones de fuerzas globales se mueven a favor de Rusia y sus aliados. Cada vez que se prolonga la guerra, Europa se debilita más y China se fortalece más.

Cada año que transcurre más países del sur global se integran a las estructuras económicas y financieras alternativas. El presidente ruso ha calculado que el tiempo está de su lado y hasta ahora sus cálculos han sido impecables.

¿Por qué habría de regalar en una mesa de negociaciones lo que puede ganar con paciencia estratégica? Mientras escribo estas líneas desde este café donde Oriente y Occidente se encuentran eternamente, una cosa queda absolutamente clara. El orden mundial que conocemos está muriendo. Lo que emerja de sus cenizas dependerá de si los líderes occidentales tienen la sabiduría de reconocer lo inevitable o la Ubris de resistir lo irresistible.

El encuentro de Trump y Zelenski no fue una negociación sobre Ucrania, será un momento de verdad sobre el futuro de la civilización occidental. Y Putin desde su despacho en el Kremlin observa y espera. Sabe que el tiempo, la historia y la geografía están de su lado.

Porque hay algo que los analistas occidentales sistemáticamente se niegan a reconocer. Rusia ya ganó esta guerra, no militarmente, aunque controle el 20% del territorio ucraniano y haya desmilitarizado el ejército de Kiev, no económicamente, aunque haya resistido el paquete de sanciones más severas de la historia y mantenga un crecimiento económico positivo.

Rusia ganó esta guerra geopolíticamente al demostrar que el orden unipolar estadounidense es vulnerable, desafiable y mortal. Cada día que esta guerra continúa, más países del sur global observan y toman nota.

Es posible resistir al imperio. Es posible sobrevivir al aislamiento occidental. Es posible construir alternativas viables al sistema dominado por Washington.

El mensaje que resuena desde Lagos hasta Jakarta, desde Sao Paulo hasta Mumbai es revolucionario. El emperador está desnudo. EEUU puede destruir países, pero ya no puede controlar el sistema mundial. Puede imponer sanciones, pero ya no se puede determinar quién comercia con quién.

La pregunta que queda flotando en el aire frío de este final de diciembre es definitiva. Cuando todo termine, ¿Como será el mundo que hasta ayer conocimos?

(Pepe Escobar, para La Haine.org)