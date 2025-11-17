Uruguay debate nuevo proyecto de ley sobre juegos en línea con 35.000 casos de adicción

La propuesta

Creación de una Plataforma Estatal de Juego en Línea, dependiente de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. Será el vehículo estatal para ofrecer, regular y monitorear los juegos digitales. Formación de una Agencia Nacional de Regulación de Juego Online, con autonomía, para emitir licencias, auditar plataformas y algoritmos, controlar transacciones, gestionar un Registro Nacional de Apostadores Digitales y sancionar incumplimientos. Obligación de que todos los usuarios online se registren, con límites personalizados de gasto y trazabilidad financiera. Además, operar sin licencia se convertiría en delito.