En el primer semestre de 2026 comenzará a aplicarse en todo el país el Permiso Nacional de Conducir por Puntos, también conocido como “Permiso por Puntos”. Esta medida, creada mediante el decreto n.° 181/025 del 2 de setiembre de 2025, se enmarca en lo dispuesto por el artículo 23 de la ley n.° 19.824, del 18 de setiembre de 2019. La implementación será gradual y alcanzará, en una primera etapa, determinadas infracciones de tránsito.
Uruguay implementará el Permiso Nacional de Conducir por Puntos en 2026
Este sistema ha demostrado impactos positivos en seguridad vial y tránsito; datos internacionales indican que permitió reducir un 10% los fallecimientos.