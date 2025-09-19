Uruguay implementará el Permiso Nacional de Conducir por Puntos en 2026

Permiso y puntos

Según el nuevo sistema, quienes obtengan por primera vez su licencia de conducir iniciarán con 8 puntos, que podrán aumentar progresivamente hasta un máximo de 15 si no cometen infracciones. Los conductores ya habilitados comenzarán con 12 puntos. Las conductas riesgosas, como conducir bajo efectos de alcohol o drogas, utilizar el celular, exceder la velocidad, participar en carreras ilegales o no usar elementos de seguridad, conllevarán la pérdida de puntos.

Si un conductor llega a cero puntos, su permiso será suspendido por tres meses y deberá completar un Programa de Recuperación de Puntos. También se podrán recuperar puntos mediante buena conducta o participación voluntaria en el programa, una vez por año.

En casos donde no se identifique al conductor infractor, como ocurre con infracciones captadas por radar, la sanción se aplicará al titular del vehículo, salvo que este identifique al responsable en un plazo de 10 días hábiles.

La directora general de Tráfico de España, María Lidón Lozano, participó del evento y compartió la experiencia de su país, que lleva dos décadas aplicando con éxito este sistema y colaboró con Uruguay en su diseño.