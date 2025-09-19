Hacete socio para acceder a este contenido

Uruguay implementará el Permiso Nacional de Conducir por Puntos en 2026

Este sistema ha demostrado impactos positivos en seguridad vial y tránsito; datos internacionales indican que permitió reducir un 10% los fallecimientos.

Buscan bajar la siniestralidad.

En el primer semestre de 2026 comenzará a aplicarse en todo el país el Permiso Nacional de Conducir por Puntos, también conocido como “Permiso por Puntos”. Esta medida, creada mediante el decreto n.° 181/025 del 2 de setiembre de 2025, se enmarca en lo dispuesto por el artículo 23 de la ley n.° 19.824, del 18 de setiembre de 2019. La implementación será gradual y alcanzará, en una primera etapa, determinadas infracciones de tránsito.

Este sistema, ya vigente en numerosos países, ha demostrado impactos positivos en seguridad vial. Según datos internacionales, su aplicación permitió reducir en promedio un 10% los fallecimientos en siniestros viales, un 9% los lesionados y un 21% el total de accidentes.

La presentación oficial fue encabezada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, junto a autoridades de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), organismo que lideró el diseño del sistema en coordinación con el Congreso de Intendentes. Actualmente se desarrolla una plataforma digital que permitirá a los conductores consultar su puntaje en línea.

Permiso y puntos

Según el nuevo sistema, quienes obtengan por primera vez su licencia de conducir iniciarán con 8 puntos, que podrán aumentar progresivamente hasta un máximo de 15 si no cometen infracciones. Los conductores ya habilitados comenzarán con 12 puntos. Las conductas riesgosas, como conducir bajo efectos de alcohol o drogas, utilizar el celular, exceder la velocidad, participar en carreras ilegales o no usar elementos de seguridad, conllevarán la pérdida de puntos.

Si un conductor llega a cero puntos, su permiso será suspendido por tres meses y deberá completar un Programa de Recuperación de Puntos. También se podrán recuperar puntos mediante buena conducta o participación voluntaria en el programa, una vez por año.

En casos donde no se identifique al conductor infractor, como ocurre con infracciones captadas por radar, la sanción se aplicará al titular del vehículo, salvo que este identifique al responsable en un plazo de 10 días hábiles.

La directora general de Tráfico de España, María Lidón Lozano, participó del evento y compartió la experiencia de su país, que lleva dos décadas aplicando con éxito este sistema y colaboró con Uruguay en su diseño.

