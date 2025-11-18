Uruguay y Argentina acuerdan profundizar la cooperación bilateral

Por su parte, Quirno informó, citado por la Agencia Sputnik, que se evaluaron mecanismos "para fortalecer la cooperación entre ambos países".

Quirno, que asumió su cargo el 28 de octubre, consideró que mantuvo con su par de Uruguay una "fructífera reunión" en la que pudieron repasar los principales asuntos de la agenda bilateral.

"Además, acordamos una próxima visita en el corto plazo a la ciudad de Montevideo", destacó el ministro argentino, que hará partícipe de ese viaje al gobernador Rogelio Frigerio, de la provincia de Entre Ríos (este), colindante con Uruguay.

Relaciones y cooperación

El presidente argentino, Javier Milei, recibió en julio en Buenos Aires a su par uruguayo, Yamandú Orsi, y ambos manifestaron por entonces su satisfacción por el estado de las relaciones bilaterales entre sus países.

No obstante, el mandatario uruguayo advirtió hace unos días que el acuerdo marco comercial y de inversiones que suscribió el Gobierno argentino con el de EEUU, por afuera del Mercosur, bloque que comparten junto con Brasil, Bolivia y Paraguay, coloca a su país "en una situación de estar atentos".