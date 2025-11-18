Hacete socio para acceder a este contenido

Argentina | Mario Lubetkin | reunión

reunión de cancilleres

Uruguay y Argentina acuerdan profundizar la cooperación bilateral

Los cancilleres de Uruguay y Argentina, Mario Lubetkin y Pablo Quirno, se reunieron este martes para evaluar el estado de las relaciones entre ambas naciones.

Reunión de cancilleres en Buenos Aires.

Por Redacción Caras y Caretas

El ministro de Relaciones Exteriores (canciller), Mario Lubetkin, se reunió este martes con su par de Argentina, Pablo Quirno, en Buenos Aires, ocasión en la que ambos coincidieron en profundizar la cooperación bilateral, durante una reunión que mantuvieron este martes en Buenos Aires.

Señaló Lubetkin que el encuentro contribuyó a constatar "el estado positivo de las relaciones entre ambos países", y confirmó que invitó a su par argentino a Montevideo "para seguir avanzando en aspectos bilaterales, regionales y globales".

Hoy en Buenos Aires, me reuní con el nuevo canciller argentino, @pabloquirno. Fue su primer encuentro con un canciller en funciones desde que asumió hace pocas semanas. Nos permitió repasar el estado positivo de las relaciones entre ambos países”, publicó Lubetkin en su cuenta de X.

Por su parte, Quirno informó, citado por la Agencia Sputnik, que se evaluaron mecanismos "para fortalecer la cooperación entre ambos países".

Quirno, que asumió su cargo el 28 de octubre, consideró que mantuvo con su par de Uruguay una "fructífera reunión" en la que pudieron repasar los principales asuntos de la agenda bilateral.

"Además, acordamos una próxima visita en el corto plazo a la ciudad de Montevideo", destacó el ministro argentino, que hará partícipe de ese viaje al gobernador Rogelio Frigerio, de la provincia de Entre Ríos (este), colindante con Uruguay.

Relaciones y cooperación

El presidente argentino, Javier Milei, recibió en julio en Buenos Aires a su par uruguayo, Yamandú Orsi, y ambos manifestaron por entonces su satisfacción por el estado de las relaciones bilaterales entre sus países.

No obstante, el mandatario uruguayo advirtió hace unos días que el acuerdo marco comercial y de inversiones que suscribió el Gobierno argentino con el de EEUU, por afuera del Mercosur, bloque que comparten junto con Brasil, Bolivia y Paraguay, coloca a su país "en una situación de estar atentos".

