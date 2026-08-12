Uruguay y la OCDE desde la necesidad de un profundo análisis a una decisión estratégica que trasciende a un gobierno

Economías desarrolladas

Sin dudas es mucho más que ingresar a un organismo internacional. La OCDE reúne a las principales economías desarrolladas del mundo y se ha consolidado como uno de los principales centros internacionales de elaboración de estándares en materia económica, fiscal, educativa, ambiental, regulatoria y de gobernanza.

Para Uruguay, integrar este espacio significaría acceder a una red privilegiada de intercambio de información, buenas prácticas y evaluación comparada de políticas públicas. También reforzaría la imagen internacional del país como una economía estable, con reglas de juego claras y altos estándares institucionales, un aspecto especialmente valorado por los inversores internacionales. Sin embargo, la adhesión va mucho más allá del prestigio. Convertirse en miembro pleno implica participar de un proceso permanente de revisión entre pares ("peer review"), mediante el cual decenas de comités técnicos evalúan periódicamente las políticas nacionales y formulan recomendaciones para adecuarlas a los estándares de la organización.

Un largo proceso

Un proceso largo y exigente. La experiencia internacional demuestra que el ingreso a la OCDE no es automático ni lineal. Antes de convertirse en miembro pleno, cada país debe atravesar un proceso que puede extenderse durante varios años, revisando su legislación, sus instituciones y sus políticas públicas en áreas tan diversas como competencia, inversión, empresas públicas, transparencia, educación, medio ambiente, gobernanza, regulación, comercio, tributación o innovación. El memorando de entendimiento constituye precisamente la hoja de ruta que organiza ese proceso de convergencia. Por tanto, la discusión que hoy comienza no refiere únicamente al ingreso, sino al tipo de transformaciones que el país estará dispuesto a asumir.

Los beneficios: reputación y condicionantes. Sin dudas más allá de lo que ya sabemos que son los organismos existen argumentos sólidos para considerar positivamente este acercamiento pero la realidad es que no pueden verse en forma aislada del contexto, la historia y las implicancias. La pertenencia a la OCDE representa un importante sello de calidad institucional, para algunos lados seguro. Si se busca información al respecto se destaca que se facilita el acceso a información comparada de primer nivel, fortalece las capacidades del Estado para diseñar políticas públicas y permite evaluar el desempeño nacional frente a las economías más desarrolladas. Además tambien se menciona como importante que puede contribuir a generar mayor previsibilidad para las inversiones de largo plazo y consolidar reformas que trasciendan los ciclos políticos, fortaleciendo la continuidad de determinadas políticas públicas.

Reflexión cuidadosa

El debate sobre la autonomía. Pero también existen aspectos que merecen una reflexión cuidadosa. La OCDE no impone decisiones obligatorias ni limita formalmente la soberanía de los Estados. Cada país conserva la capacidad jurídica para definir sus propias políticas. Sin embargo, la membresía supone asumir un compromiso permanente con estándares internacionales que, en la práctica, condicionan crecientemente el margen de decisión nacional que terminan siendo exigencias. Un ejemplo claro es el Impuesto Mínimo Global para empresas multinacionales, cuya incorporación ya fue anunciada por el gobierno como parte de las adecuaciones promovidas por la organización.

De la misma manera, la OCDE impulsa recomendaciones permanentes en materia tributaria, transparencia, competencia, regulación, gobernanza corporativa y funcionamiento del Estado que, aunque formalmente no sean vinculantes, generan fuertes incentivos para su adopción. Para un país pequeño como Uruguay, esta discusión adquiere especial relevancia, ya que parte de su estrategia histórica de inserción internacional ha descansado precisamente en la capacidad de desarrollar instrumentos propios para atraer inversiones y construir ventajas competitivas.

Una decisión difícil de revertir. Desde el punto de vista jurídico, cualquier país puede retirarse de la OCDE. No existe una prohibición para abandonar la organización. Sin embargo, la experiencia demuestra que ningún Estado miembro ha optado por hacerlo una vez culminado el proceso de adhesión. Más que una limitación legal, el verdadero condicionamiento es político y reputacional. Una eventual salida sería interpretada internacionalmente como un alejamiento de los estándares de transparencia, gobernanza y calidad institucional que caracterizan al organismo, con posibles consecuencias sobre la confianza de los inversores, los organismos multilaterales y las agencias calificadoras de riesgo. En los hechos, ingresar supone asumir un camino de integración institucional cuya reversión resulta altamente improbable.

Una decisión de país que es profunda y que tiene particularidades para un Gobierno de izquierda. Precisamente por la profundidad de sus implicancias, la eventual incorporación de Uruguay a la OCDE debería ser abordada como una política de Estado y no únicamente como una decisión de gobierno. No se trata simplemente de celebrar un nuevo reconocimiento internacional ni de aceptar automáticamente todas las recomendaciones del organismo. La verdadera discusión consiste en definir hasta dónde el país desea converger hacia esos estándares, qué espacios de autonomía considera estratégicos preservar y cómo compatibilizar las mejores prácticas internacionales con las particularidades de una economía pequeña, abierta y con una larga tradición de construcción de políticas propias.

Una oportunidad

La adhesión a la OCDE puede representar una oportunidad para fortalecer las capacidades institucionales del Estado, mejorar el diseño de las políticas públicas y consolidar la inserción internacional de Uruguay pero esto es con una línea clara y definida. Pero también implica aceptar un proceso de reformas y compromisos permanentes que condicionará buena parte de la agenda pública durante las próximas décadas. Por esa razón, más que una discusión técnica, constituye una decisión estratégica sobre el modelo de desarrollo, la inserción internacional y el margen de autonomía que el país desea preservar en un mundo cada vez más integrado y regulado.

Desde una perspectiva de izquierda, la eventual adhesión de Uruguay a la OCDE debe analizarse como una decisión política y estratégica vinculada al modelo de desarrollo del país, y no únicamente como un reconocimiento internacional o una mejora reputacional. La discusión de fondo no es si conviene o no integrar el organismo, sino qué márgenes de autonomía conservará Uruguay para definir democráticamente sus políticas económicas, productivas, tributarias y sociales. La inserción internacional debe ser una herramienta al servicio del desarrollo nacional y no un fin en sí mismo.

La experiencia demuestra que los países hoy más desarrollados, incluidos muchos de los propios miembros de la OCDE, construyeron su crecimiento combinando apertura al mundo con un Estado fuerte, políticas industriales activas, inversión pública, innovación, empresas estratégicas y protección de sectores considerados prioritarios. Por ello, el desafío para Uruguay consiste en aprovechar el conocimiento, las buenas prácticas y los espacios de cooperación que ofrece la organización, sin renunciar a la capacidad del Estado de diseñar instrumentos propios para promover la producción, el empleo, la innovación, la cohesión social y el desarrollo territorial.

Precisamente por tratarse de una decisión cuyos efectos trascienden a un período de gobierno y condicionarán las políticas públicas durante décadas, el eventual ingreso a la OCDE debería ser objeto de un amplio debate nacional. La discusión debe incorporar no solo los aspectos técnicos y económicos, sino también las implicancias políticas e institucionales que supone avanzar hacia estándares internacionales cada vez más exigentes. Desde una mirada progresista, el desafío es construir una inserción internacional inteligente, que fortalezca las capacidades del país y preserve la soberanía democrática para definir, desde Uruguay, el modelo de desarrollo que la sociedad elija construir.