UTE: recortes, conflictos y falta de personal

Entrevista al presidente de AUTE, Gabriel Soto.

¿Cuál es la situación de AUTE?

Las empresas publicas son de las herramientas mas importantes del Estado para pensarse, hoy más que nunca. Al día de hoy somos 6.014 funcionarias y funcionarios en UTE; el número más bajo, hay que remontarse a los años 40 para encontrar una plantilla tan chica con un sistema eléctrico que ha crecido todos los años.

Uruguay es uno de los pocos países con casi el 100% del país conectado, para eso se requiere personal. Nosotros advertimos el año pasado cuando se presentaron los presupuestos que los de las empresas públicas venían con bajada gigante. Este ajuste fue informado antes de la pandemia, no está relacionado con la emergencia sanitaria. Venía en el plan de austeridad.

Estamos en una situación complicada, que es difícil de explicar porque uno mira para arriba y sigue viendo la lamparita prendida, pero realmente estamos en una situación complicada.

En UTE los presupuestos 2020-2021 se proyectó quitarle 250 millones de dólares al funcionamiento de UTE. no sé qué empresa pública o privada sostiene un tijeretazo de esas dimensiones. UTE aguantó porque tiene restos, tiene mucha acumulación, pero es un golpe complicado.

Advertíamos el año pasado que la parte más cruda de ese recorte es de la plantilla. Cada tres vacantes que se generan se cubre solo una. En una plantilla tan envejecida como la que tenemos nosotros, con casi el 30% de funcionarios con causal jubilatoria en los próximos años, el 3×1 es por lo menos irresponsable. Hoy ya vamos del 2019 a acá 500 puestos de trabajo perdidos; se ve resentido el servicio.

Estos últimos días apareció un informe de cuerpo gerencial de UTE que identifica que es imposible cumplir con la pauta del recorte. Dice que no se está haciendo mantenimiento en las instalaciones de UTE como se debe, que hay 12 localidades del interior donde no hay funcionarios ni funcionarias, que hay riesgos en algunos puntos de corte por falta de personal.

Hay números preocupantes. Una caída de la rentabilidad del 25% y un 95% menos de transferencias a rentas generales.

¿Ustedes identifican intereses privados detrás de este deterioro?

En UTE no hay nadie, nadie, nadie, se van a recorrer toda la UTE y no van a encontrar a nadie que les diga que la falta de personal no es tan así. La presidenta de UTE asume y reconoce el problema de falta de personal.

Uruguay ya tiene gran parte del servicio privatizado en la parte de generación de energía. Hay intereses muy grandes en abrir el mercado eléctrico a otras áreas; partir lo más posible el sistema eléctrico nacional en unidades que se puedan privatizar.

Acá lo que no haga el personal de UTE lo van a tercerizar. Ahora hay empresas que están viviendo en un ciclo de tercerización tras tercerización prendidas de la falta de personal. A la UTE le sale tres veces más caro la cobertura del servicio con empresas tercerizadas que con personal propio.

No es solo una cuestión de números. Muy pocas veces se cumplen los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Hay cuadrillas que tienen un solo cinturón, despidos arbitrarios, presiones para no sindicalizarse. La parte más cruda de la precarización.

¿El sindicato le está planteando algo al directorio o al gobierno?

El reclamo va tanto al directorio de UTE como al Poder Ejecutivo a través de la OPP en dos sentidos. Primero, sabemos que el directorio sabe que falta personal, le reclamamos que haga la gestión, que presione y juegue su rol la necesidad de defender dentro del ejecutivo las empresas públicas. Que se consigan esos 954 ingresos urgentes.

A la OPP y al Ejecutivo, que son los que tienen la llave de este problema: que se razone. Si lo dicen los gerentes, el directorio y el sindicato. UTE no puede mantener la pauta.