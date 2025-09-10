Venezuela interesada en restablecer relaciones plenas con Uruguay

"Ellos mantienen un alineamiento creyendo que de esa forma van a tener una aprobación de parte de EEUU. Pero Washington no es amigo de nadie, es amigo de sus intereses y eso está clarísimo. Ellos te apoyan relativamente siempre y cuando seas servil a sus intereses", remarcó el diplomático.

De todas maneras, EEUU "no goza de la aprobación y del consenso en América Latina" frente al despliegue militar que ha realizado en el mar Caribe, el cual "no tiene ningún parangón" y se realizó sin ninguna "proporcionalidad", añadió.

Venezuela resistirá

"Frente a un (posible) hecho militar (de EEUU), va a haber una respuesta masiva en la región. Por eso es que decimos que lo que está en peligro no es solamente la paz de Venezuela. Lo que está en peligro es la paz, la estabilidad y la tranquilidad de la región", advirtió Sassone.

¿Cómo caracterizaría la presión que está ejerciendo Washington sobre Venezuela?

-Es un despliegue que no tiene ningún parangón, ninguna referencia. Fue sin proporcionalidad. Se monta sobre un relato que ha venido EEUU desarrollando, que es una de las características en la cual él desarrolla. Él monta un relato y sobre el mismo vienen las actuaciones militares y eso es lo peligroso. Así pasó en Irak, en Libia. Ellos montan el relato y sobre él hacen la campaña mediática. En este caso, han montado un relato ligado a la referencia de que el presidente de Venezuela es el líder del Cártel de los Soles.

Venezuela no tiene absolutamente ninguna referencia de tráfico de droga. No produce droga, no produce ni procesa cocaína. Toda la droga no sale por el Caribe, lo hace por el Pacífico y EEUU lo sabe. Entonces, cuando montas un aparataje militar de este calibre (en el mar Caribe), porque estamos hablando de grandes naves, de 7, 8, de miles de misiles y un arma nuclear de destrucción masiva, eso no tiene absolutamente ninguna proporcionalidad. Lo que se trata, en el fondo, es de una presión militar para provocar un cambio del régimen político venezolano. Pero el hecho de que no esté de acuerdo, no le da ningún valor, ningún derecho a atentar contra la seguridad del país.

Con esta acción militar, EEUU está poniendo en peligro la paz de la región. América Latina y el Caribe es un territorio de paz y un territorio libre de armamentos nucleares. Son dos elementos que viola EEUU. Y, por otro lado, la Convención de Naciones Unidas dice que ningún país tiene el derecho a atentar unilateralmente contra otro. Es un proceso y una dinámica política sin parangón, sin restricciones. EEUU está operando desde el gran hegemón, el que cree que tiene derecho a hacer absolutamente todo. Hoy por hoy para EEUU no hay ley. En síntesis, esta movilización militar pone en peligro la estabilidad, la tranquilidad, el desarrollo pacífico de América Latina y del Caribe.

¿Cómo evalúa la reacción de los países latinoamericanos ante este despliegue militar?

-La declaración de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) fue buena porque deja muy claro el respeto a la soberanía, a la independencia, la ratificación. La CELAC fue la que definió a América Latina y al Caribe como una región de paz.

En los últimos días ha habido pronunciamientos importantes. Aquí en Uruguay hubo una declaración muy interesante del Frente Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los pueblos donde están todas las organizaciones más representativas del país, que suscribieron ese comunicado.

EEUU, a la vez que tiene presencia militar, también impulsa la diplomacia del chantaje. ¿Y qué es la diplomacia del chantaje? Chantajea a otros países para que se sumen a su posición. Entonces, lamentablemente en América Latina hay unos países que siguen el lineamiento de EEUU y siguen el relato de declarar a Venezuela como un peligro para la paz y como traficante de drogas. Ellos presionan para que los países se abstengan de tener algún nivel de solidaridad. Pero los pueblos van despertando y van asumiendo una posición.

Hoy por hoy creo que EEUU no goza de la aprobación y del consenso en América Latina y frente a un hecho militar va a haber una respuesta masiva en la región. Por eso es que decimos que lo que está en peligro no es solamente la paz de Venezuela. Lo que está en peligro es la paz, la estabilidad y la tranquilidad de la región.

Cuando usted habla de que hay algunos países que ceden a la "política de chantaje" de EEUU... ¿a quiénes se refiere?

-Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú. Ellos mantienen un alineamiento creyendo que de esa forma ellos van a tener una aprobación de parte de EEUU. Washington no es amigo de nadie, es amigo de sus intereses y eso está clarísimo. Ellos te apoyan relativamente siempre y cuando seas servil a sus intereses. Son sus intereses, ahorita guerreristas, por los recursos naturales. Lo que está detrás de toda la política en contra de Venezuela es apropiarse de los recursos naturales que tiene. Eso ha sido la historia. Ellos preparan el falso relato, desarrollan las campañas internacionales y van a la invasión. Eso ha sido el comportamiento histórico de EEUU. Esperemos que en esta oportunidad no se cumpla esa línea de comportamiento y no lleguen al extremo de una invasión militar a Venezuela que sería algo catastrófico tanto para el pueblo venezolano como para la región en su totalidad.

¿Qué tan probable cree que sería un despliegue militar de parte de EEUU en Venezuela?

-De EEUU se puede esperar todo. Así ha sido la historia. Ellos son capaces de hacer absolutamente todo. Hay que ver lo que está pasando en Palestina. El mundo no reacciona frente a Palestina. ¿Qué se espera cuando tú matas miles y miles de niños, destrozas a un pueblo, a su infraestructura y no se dice absolutamente nada? ¿Y quién respalda toda la política de Israel? EEUU. Entonces, de EEUU se puede esperar absolutamente todo. Su posición es violatoria del derecho internacional. Nosotros vivimos un momento de la ley de la selva, porque Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la Carta de Naciones Unidas, el multilateralismo te obliga a tener respeto al derecho público internacional y hoy no existe por la posición hegemónica brutal por parte de EEUU.

Por eso es que es importante toda la campaña que se está haciendo, todos los pronunciamientos que se están haciendo, todas las reacciones que se están haciendo en función de la paz. La opinión pública internacional juega un papel fundamental en este proceso y tiene que pronunciarse en términos individuales, en términos colectivos, los pueblos. Hay una movilización en Venezuela y en el mundo recogiendo la solidaridad con la paz y la tranquilidad.

¿Cómo describiría qué es el rol que tienen los BRICS, Rusia y China para contrarrestar la presión que realiza EEUU contra Venezuela?

-Yo creo que la forma es consolidar los mecanismos de integración. Hay una necesidad, hay un vacío. Lamentablemente no existe UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), que fue el gran instrumento de integración. Está la CELAC. Es decir, la forma y la vía es fortalecer los mecanismos de integración. Los BRICS son una asociación en lo comercial, no llega todavía a ser un mecanismo de integración como tal, pero es un bloque importante.

No hay otra vía que la integración, la cooperación entre los países. La lógica, la racionalidad, la búsqueda de un mundo en paz, tiene que ser la forma como encuentre a los pueblos y a los países, más allá de la diferencia política. Uno puede tener diferencias políticas, enfoques políticos, pero en momentos tan complicados como este, donde EEUU es capaz de mover todas esas fuerzas militares, las diferencias pasan a segundo plano. Porque ningún país, ningún gobernante, estaría dispuesto a poner a su país en el peligro de la guerra. Entonces, es la racionalidad por la paz lo que tiene que imponerse.

Con Uruguay

-Yendo a temas más locales de Uruguay, ¿cuáles son los objetivos de su nueva gestión como cónsul de Venezuela?

-El primer objetivo es restablecer nuestras relaciones con Uruguay. Para nosotros fue sumamente importante reestablecer este camino que irá avanzando hasta tener unas relaciones ya completas a nivel de embajada. Pero es un proceso. Es importante la apertura, la llegada, y ahora próximamente también Uruguay va a abrir su consulado en Caracas. Esto tiene como objetivo permitirle la atención consular a los 24.000 venezolanos que viven en Uruguay.

Paralelamente, queremos ir construyendo nuestros sistemas de relaciones con el Uruguay, con los movimientos, hay muchos uruguayos que tienen una gran identidad con Venezuela, que han celebrado nuestra vuelta. Somos países hermanos. Nuestra apertura viene a ratificar esa concepción de la hermandad, de la solidaridad, de la cooperación entre ambos países.

¿Cómo definiría el diálogo con el nuevo Gobierno de Yamandú Orsi?

-El diálogo está ahorita a ese nivel. Hicimos varias reuniones. Ahorita tenemos buenas relaciones a nivel consular y ya Uruguay decidió su cónsul. Va a ir mejorando el mismo proceso, la dinámica del diálogo de ambos países. ¿Cómo será? Lo que el tiempo irá determinando. Lo que sí encontrarán siempre en Venezuela, la apertura para avanzar, para construir mecanismos de cooperación, que es parte de nuestra política. Nuestra política como esencia se basa en la cooperación y en la integración. Recordemos que Venezuela ha jugado un papel importante en la promoción de todos los mecanismos de integración de la región.