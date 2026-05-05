Uruguay bajo advertencia: lluvias persistentes y brusco descenso térmico

Estado actual y corto plazo (5 de mayo)

Para la jornada de hoy, el país presenta un cielo predominantemente cubierto con presencia de neblinas y bancos de niebla. Mientras que en el área metropolitana las condiciones se mantienen estables con máximas de 21°C, en el litoral y norte ya se registran las primeras tormentas aisladas, con temperaturas que alcanzan los 28°C.