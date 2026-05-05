Uruguay bajo advertencia: lluvias persistentes y brusco descenso térmico

De acuerdo con los últimos reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), en consonancia con los modelos regionales de MetSul Meteorologia y las proyecciones de viento de Windguru, Uruguay atraviesa una semana marcada por la inestabilidad climática, lluvias persistentes y un marcado cambio de masa de aire hacia el fin de semana.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Estado actual y corto plazo (5 de mayo)
Para la jornada de hoy, el país presenta un cielo predominantemente cubierto con presencia de neblinas y bancos de niebla. Mientras que en el área metropolitana las condiciones se mantienen estables con máximas de 21°C, en el litoral y norte ya se registran las primeras tormentas aisladas, con temperaturas que alcanzan los 28°C.
Pronóstico de inestabilidad (6 al 8 de mayo)
-
Miércoles 6: Inumet advierte un desmejoramiento generalizado. Se esperan lluvias y tormentas que se extenderán desde el litoral a todo el territorio. Los vientos rotarán al noreste con rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras.
Jueves 7: Persistencia de precipitaciones y tormentas fuertes. Windguru proyecta una intensificación del viento del sector norte rotando al oeste hacia la noche.
Viernes 8: Ingreso de un frente frío que consolidará el "giro otoñal". Las máximas descenderán drásticamente, situándose en el entorno de los 12°C a 17°C.
Tendencia para el fin de semana
MetSul subraya la formación de sistemas de baja presión que mantendrán la nubosidad. Se prevé un descenso térmico progresivo, con mínimas que podrían alcanzar los 7°C hacia el domingo y lunes en gran parte del país, estableciendo condiciones típicas de la estación.