ANP invierte U$S10 millones en ampliación del puerto de Colonia y avanza hacia un modelo sostenible

Hacia un puerto energéticamente sostenible

En su intervención, Genta destacó que el puerto de Colonia está a las puertas de una transformación energética sin precedentes. Mediante un acuerdo con UTE, se instaló infraestructura para alimentar el primer ferry totalmente eléctrico que unirá Buenos Aires y Colonia.

El buque, bautizado China Zorrilla, tendrá capacidad para 2.100 pasajeros, se construye actualmente en Australia y comenzará a operar en 2025, ofreciendo un servicio sin emisiones contaminantes. Los cargadores eléctricos ya instalados en el puerto proporcionarán la energía necesaria para su funcionamiento, y se prevé que el servicio se extienda a Montevideo en el futuro.

Asimismo, la ANP invierte 3 millones de dólares en la reconstrucción del muelle de madera del puerto deportivo, reforzando la infraestructura turística y náutica del departamento.

Obras viales y desarrollo regional

La ministra Lucía Etcheverry transmitió un mensaje del presidente Yamandú Orsi a la comunidad coloniense y destacó la importancia de las inversiones en infraestructura portuaria y vial.

En diálogo con la prensa, informó sobre los avances en obras carreteras del departamento, entre ellas la ruta N.º 97, que mejorará el acceso de carga a Nueva Palmira, y la recuperación del carácter turístico de la ruta N.º 21. También mencionó el bypass de Rosario, que permitirá desviar el tránsito pesado fuera de la ciudad, y el avance en las expropiaciones para la doble vía de la ruta N.º 1, así como el seguimiento de los progresos en el bypass de Colonia Valdense.

Por su parte, el ministro de Turismo Pablo Menoni destacó la sinergia entre el Gobierno nacional, la Intendencia de Colonia y el sector privado, subrayando que en el departamento “la interacción público-privada se manifiesta de forma profesional y efectiva”.