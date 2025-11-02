Hacete socio para acceder a este contenido

ANP |

desarrollo

ANP invierte U$S10 millones en ampliación del puerto de Colonia y avanza hacia un modelo sostenible

Colonia está a las puertas de una transformación energética; mediante un acuerdo se instaló infraestructura para alimentar el primer ferry eléctrico.

Aniversario del puerto de Colonia.

 Presidencia
Durante la conmemoración del centenario del puerto de Colonia, la Administración Nacional de Puertos (ANP) anunció una inversión de 10 millones de dólares destinada a la ampliación de la sala de preembarque, que pasará de 2.000 a 3.000 metros cuadrados, y a la continuación de las pasarelas de embarque. Las obras, que finalizarán entre marzo y abril de 2026, incluirán también la infraestructura necesaria para operar un ferry 100% eléctrico entre Buenos Aires y Colonia.

El acto conmemorativo, celebrado este jueves 30, incluyó la instalación de una placa alusiva y contó con la participación de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; el ministro de Turismo, Pablo Menoni; el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez; y el presidente de la ANP, Pablo Genta.

Durante la ceremonia, Genta repasó la evolución del puerto desde la colocación de su piedra fundamental en 1925 hasta su consolidación como la principal terminal de pasajeros del país, con un promedio anual de 2 millones de usuarios y 180.000 vehículos. Subrayó que, entre 2017 y 2024, la ANP ejecutó obras por 55 millones de dólares, entre las que se incluyen mangas, defensas y ampliaciones de muelles, y planteó como meta alcanzar los 4,5 millones de pasajeros para 2030.

Hacia un puerto energéticamente sostenible

En su intervención, Genta destacó que el puerto de Colonia está a las puertas de una transformación energética sin precedentes. Mediante un acuerdo con UTE, se instaló infraestructura para alimentar el primer ferry totalmente eléctrico que unirá Buenos Aires y Colonia.

El buque, bautizado China Zorrilla, tendrá capacidad para 2.100 pasajeros, se construye actualmente en Australia y comenzará a operar en 2025, ofreciendo un servicio sin emisiones contaminantes. Los cargadores eléctricos ya instalados en el puerto proporcionarán la energía necesaria para su funcionamiento, y se prevé que el servicio se extienda a Montevideo en el futuro.

Asimismo, la ANP invierte 3 millones de dólares en la reconstrucción del muelle de madera del puerto deportivo, reforzando la infraestructura turística y náutica del departamento.

Obras viales y desarrollo regional

La ministra Lucía Etcheverry transmitió un mensaje del presidente Yamandú Orsi a la comunidad coloniense y destacó la importancia de las inversiones en infraestructura portuaria y vial.

En diálogo con la prensa, informó sobre los avances en obras carreteras del departamento, entre ellas la ruta N.º 97, que mejorará el acceso de carga a Nueva Palmira, y la recuperación del carácter turístico de la ruta N.º 21. También mencionó el bypass de Rosario, que permitirá desviar el tránsito pesado fuera de la ciudad, y el avance en las expropiaciones para la doble vía de la ruta N.º 1, así como el seguimiento de los progresos en el bypass de Colonia Valdense.

Por su parte, el ministro de Turismo Pablo Menoni destacó la sinergia entre el Gobierno nacional, la Intendencia de Colonia y el sector privado, subrayando que en el departamento “la interacción público-privada se manifiesta de forma profesional y efectiva”.

