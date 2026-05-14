Bailar para no llamar a tu ex. Flavio Lira vuelve a Bluzz con Amigovio

Más sintetizadores. Más cajas de ritmo. Más referencias al tecnopop y a la electrónica melancólica de los años 80. Menos guitarras como escudo emocional. Pero el núcleo seguía intacto: canciones atravesadas por la ironía, el desencanto y esa sensación constante de que incluso los momentos felices tienen algo ligeramente sospechoso.

Lira se ha referido a Amigovio como un espacio para explorar sonidos - quizás - incompatibles con una banda de rock tradicional. Y eso se siente en cada canción: hay una búsqueda deliberada de texturas frías para contar emociones demasiado humanas. Pop sintético para crisis auténticas.

Pero reducir Amigovio a nostalgia retro sería quedarse corto porque debajo de los sintetizadores y los climas nocturnos aparece algo mucho más complejo: una observación casi filosófica del fracaso cotidiano contemporáneo. El amor como confusión administrativa. La ansiedad como paisaje urbano. El humor ácido como mecanismo de defensa.

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Flavio Lira también abraza la incomodidad, cierta distancia irónica frente a la idea de autenticidad obligatoria en la música actual. Y eso atraviesa profundamente el proyecto. Amigovio no intenta “caer bien”. Sus canciones prefieren quedarse resonando hasta "raro". Como si alguien hubiese agarrado el synthpop romántico de los 80 y lo hubiese obligado a sobrevivir emocionalmente en Montevideo.

El próximo 16 de mayo, Amigovio se presentará en Bluzz Bar en una fecha especial que tiene algo de recital, algo de ceremonia íntima y algo de supervivencia financiera elegante: el toque servirá para recaudar fondos destinados al próximo disco de la banda

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No será simplemente una presentación más. Habrá canciones nuevas, adelantos de un material todavía en construcción, temas del repertorio reciente y también algunas visitas al pasado. Porque en el universo de Flavio Lira el pasado nunca desaparece del todo: apenas cambia de peinado, se pone un sintetizador encima y vuelve a aparecer entre luces bajas y humo de madrugada.

Junto a él estará Karen Halty, pieza fundamental de Amigovio y parte esencial de esa sensibilidad sonora que mezcla melancolía electrónica, pulsión pop y un extraño romanticismo roto que nunca cae en el dramatismo solemne. Todo en Amigovio parece tener una pequeña sonrisa torcida debajo.

Las entradas están disponibles en este link de MiEntrada pero el plan no termina ahí porque la noche, como las extrañas decisiones afectivas, suele tener continuación: después del show habrá after en Chains con “Esta sí está no”, fiesta de house noventero y pop comandada por Wanda Martin y Vero Selector, donde quienes vayan al toque tendrán entrada a mitad de precio.

Una extensión natural para el universo emocional de Amigovio: bailar música luminosa mientras el cerebro procesa catástrofes sentimentales en segundo plano.