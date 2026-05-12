"Remedios caseros" para el tedio del mundo Entrevista a Nico Román

Por ese motivo, en Caras y Caretas conversamos con él

Afiche oficial Nico Román

En Remedios Caseros parecés plantear la música como una forma de cura emocional. ¿Qué cosas sentís que necesitabas sanar o transformar mientras creabas este show?

Nico Román: “Más que sanar una herida puntual, creo que lo que buscaba era transformar la incertidumbre. El proceso de composición fue como armar un botiquín para esos días donde el ruido externo te marea. Sentía la necesidad de ‘limpiar’ la saturación de información y volver a lo simple, a lo que tenemos a mano en casa: una melodía, un acorde, una palabra que te acomode el cuerpo. Es tratar de devolverle a la música el rol transformador y sanador que tiene, y nosotros parece que nos olvidamos.”

En tu música conviven sonidos muy uruguayos con una búsqueda más contemporánea. ¿Cómo encontrás el equilibrio entre honrar esas raíces y sonar a algo propio y actual?

Nico Román: “El equilibrio es algo que no se busca de forma forzada, aparece solo porque uno vive acá, pero escucha el mundo. Mis raíces están en el candombe, en la murga y en el aire del Río de la Plata, pero mis herramientas hoy son otras. No trato de ‘imitar’ lo viejo, sino de dejar que esa esencia se filtre a través de sonidos más actuales, sintetizadores o texturas más modernas. Es como una charla entre épocas.”

Muchas de tus canciones transmiten imágenes muy cotidianas y cercanas. ¿Qué lugares, personas o escenas de Montevideo aparecen más seguido cuando componés?

Nico Román: “Aparece mucho el barrio, la vereda, el ritual del fuego y esa melancolía que tiene la ciudad cuando baja el sol. Aparecen los afectos, las charlas cotidianas con la gente que uno quiere y la familia, también esos trayectos diarios que parecen iguales pero siempre tienen algo distinto. Montevideo tiene una poética de lo sencillo que me resulta irresistible para componer.

"También es muy emocionante contar con el respaldo y el apoyo de una cantidad de invitados increíbles. Que venga Juan Pablo Chapital, Alejandro Ferradás, Patuco López, Laura Canoura, Clara Couste, Fede Graña, el Gancho Leites y Ellas Cuarteto de Saxofones es un orgullo y un placer enorme, que sin duda levantan el listón para dar un show increíble.”

Presentarte en la Sala Zitarrosa como protagonista de este espectáculo tiene un peso simbólico fuerte. ¿Qué significa personalmente para vos llegar a ese escenario con este proyecto?

Nico Román: “Es un lugar sagrado. Llegar ahí con proyecto propio, después de haber estado tantas veces acompañando a otros artistas o bandas increíbles, se siente como una validación y, a la vez, como un desafío enorme. Es un escenario que exige verdad, y presentar este concepto ahí le da una escala que termina de cerrar el círculo de lo que venimos trabajando.”

Después de haber compartido tantos procesos colectivos en bandas y otros proyectos, ¿Qué descubriste sobre vos mismo al asumir un lugar más central como artista solista?

Nico Román: “Descubrí que, aunque uno esté al frente, nunca está solo, sigo tocando con amigos entrañables por ejemplo con Pablo Massaferro (teclados) hace más de 20 años que tocamos juntos y con Gonza Redin (batería) estuvimos en todo el proceso de Los Prolijos osea venimos compartiendo música y vida desde hace un montón, con Gonza de Lizarza (guitarra) también tocamos desde hace ya 14 años en el proyecto de Nasser, no solo no me siento solo sino que me veo muy bien acompañado.

Es verdad que estar al frente me obligó a hacerme cargo de mi propia voz de una manera más radical. Aprendí a confiar más en mi intuición y a entender que exponer la vulnerabilidad de uno es, en realidad, una forma de fortaleza. Es un proceso de autoconocimiento constante.”

El nombre Remedios Caseros tiene algo muy íntimo y popular a la vez. Si tu música fuera realmente un remedio casero, ¿Qué tendría adentro y para qué lo recomendarías?

Nico Román: “El contenido principal de mis remedios caseros sería la honestidad al momento de componer. El corazón arriba de la mesa y entregado totalmente a la música ese sería sin duda el ingrediente secreto.

Lo recomendaría para combatir el apuro innecesario y para esos momentos donde necesitás recordar que las soluciones más profundas suelen estar en las cosas más simples.”

En las palabras de Nico Román no hay pretensión de fórmula, sino algo más frágil y más difícil: una ética de la simpleza. Su obra no busca escapar del mundo, sino volverlo habitable.

Remedios Caseros no funciona como promesa de solución, sino como recordatorio: a veces lo esencial no se encuentra afuera, sino en lo que ya tenemos a mano. Una canción. Un acorde. Una voz que no corre.

Y tal vez eso sea, hoy, una forma de cambiar el status quo del arte.

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