Aumento de la corrupción en Argentina según informe de Transparencia Internacional

El aumento de la percepción de corrupción en Argentina, especialmente durante el segundo año de la presidencia de Javier Milei, puede tener serias repercusiones económicas y sumarse a la realidad terrible que golpea al país y a la población. La corrupción socava la confianza en las instituciones, desincentiva la inversión extranjera y puede llevar a un clima de inestabilidad que afecta el crecimiento económico. A medida que los ciudadanos perciben un incremento en la corrupción, se genera un ciclo negativo que puede impactar la actividad empresarial y el bienestar económico en general. Sin embargo es evidente como el modelo se sostiene en un alto nivel de corrupción como modus operandi de la gestión a la vez que como defienden y anuncian destruyen el Estado desde adentro.