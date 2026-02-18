Hacete socio para acceder a este contenido

argentina |

índice en alza

Aumento de la corrupción en Argentina según informe de Transparencia Internacional

El IPC mide la corrupción en el sector público a través de encuestas y evaluaciones de expertos, analizando diversos aspectos.

La corrupción crece en la Argentina de Milei.

En los últimos años, Argentina ha experimentado un notable aumento en sus niveles de corrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por Transparency International. En su informe más reciente, el país ocupa el puesto 104 a nivel mundial, compartiendo esta posición con Belice y Ucrania, lo que representa una caída preocupante desde el puesto 99 en 2024.

El IPC mide la corrupción en el sector público a través de encuestas y evaluaciones de expertos, analizando aspectos como soborno, extorsión, malversación de fondos, nepotismo, clientelismo y favoritismo. Estos indicadores permiten vislumbrar la salud institucional de un país y la confianza de los ciudadanos en sus líderes.

El aumento de la percepción de corrupción en Argentina, especialmente durante el segundo año de la presidencia de Javier Milei, puede tener serias repercusiones económicas y sumarse a la realidad terrible que golpea al país y a la población. La corrupción socava la confianza en las instituciones, desincentiva la inversión extranjera y puede llevar a un clima de inestabilidad que afecta el crecimiento económico. A medida que los ciudadanos perciben un incremento en la corrupción, se genera un ciclo negativo que puede impactar la actividad empresarial y el bienestar económico en general. Sin embargo es evidente como el modelo se sostiene en un alto nivel de corrupción como modus operandi de la gestión a la vez que como defienden y anuncian destruyen el Estado desde adentro.

