En los últimos años, Argentina ha experimentado un notable aumento en sus niveles de corrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por Transparency International. En su informe más reciente, el país ocupa el puesto 104 a nivel mundial, compartiendo esta posición con Belice y Ucrania, lo que representa una caída preocupante desde el puesto 99 en 2024.
índice en alza
Aumento de la corrupción en Argentina según informe de Transparencia Internacional
El IPC mide la corrupción en el sector público a través de encuestas y evaluaciones de expertos, analizando diversos aspectos.