La oposición elevó el tono de sus críticas al monto de las multas de tránsito por exceso de velocidad y presentó este miércoles un proyecto para rebajarlas. Los diputados Sebastián Andújar del Partido Nacional, Conrado Rodríguez del Partido Colorado y Álvaro Perrone de Cabildo Abierto presentaron entregaron la iniciativa en la presidencia de la cámara.
oposición
Presentan proyecto para bajar a la mitad el precio de las multas de tránsito
Preocupa a los legisladores el alto costo de las multas por exceso de velocidad y sostienen que se hacen impagables.