Presentan proyecto para bajar a la mitad el precio de las multas de tránsito

Multas a la mitad

Por su parte, Rodríguez indicó que la iniciativa prevé bajar la mayoría de las multas un 50%, excepto las aplicadas cuando se duplique la velocidad máxima permitida de circulación en rutas nacionales. En este último caso, la reducción sería del 30%.

Se mantendría la severidad de las infracciones cuando haya consumo de alcohol y drogas en 15 unidades reajustables, el máximo valor que se aplica en la actualidad.

"Con este proyecto de ley lo que intentamos es racionalizar, graduar de manera distinta, y debe ser acompañado con la educación, la prevención y la concientización", sostuvo el colorado.

Finalmente, Perrone dijo que el tema será abordado en la próxima sesión del Congreso de Intendentes y que ya han conversado con autoridades de los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y del Interior.

El legislador cabildante sostuvo que "hay un ambiente positivo para que el proyecto sea aprobado por todos los partidos".