Política

oposición

Presentan proyecto para bajar a la mitad el precio de las multas de tránsito

Preocupa a los legisladores el alto costo de las multas por exceso de velocidad y sostienen que se hacen impagables.

Rodríguez, Andújar y Perrone presentaron su proyecto.

 Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La oposición elevó el tono de sus críticas al monto de las multas de tránsito por exceso de velocidad y presentó este miércoles un proyecto para rebajarlas. Los diputados Sebastián Andújar del Partido Nacional, Conrado Rodríguez del Partido Colorado y Álvaro Perrone de Cabildo Abierto presentaron entregaron la iniciativa en la presidencia de la cámara.

En breve rueda de prensa, Andújar sostuvo que el proyecto procura contemplar la preocupación que provoca en muchas personas que utilizan vehículos para desplazarse y trabajar, el alto costo de las multas.

Dijo que pretenden "generar una discusión legislativa que fije los valores de las multas por exceso de velocidad como valores accesibles sin dejar de lado lo que tiene que ver con la fiscalización, la cantidad de radares que tiene que haber, con la educación vial y que cada vez en nuestro país puedan ir bajando la mayor cantidad la mayor cantidad posible los siniestros de tránsito".

Multas a la mitad

Por su parte, Rodríguez indicó que la iniciativa prevé bajar la mayoría de las multas un 50%, excepto las aplicadas cuando se duplique la velocidad máxima permitida de circulación en rutas nacionales. En este último caso, la reducción sería del 30%.

Se mantendría la severidad de las infracciones cuando haya consumo de alcohol y drogas en 15 unidades reajustables, el máximo valor que se aplica en la actualidad.

"Con este proyecto de ley lo que intentamos es racionalizar, graduar de manera distinta, y debe ser acompañado con la educación, la prevención y la concientización", sostuvo el colorado.

Finalmente, Perrone dijo que el tema será abordado en la próxima sesión del Congreso de Intendentes y que ya han conversado con autoridades de los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y del Interior.

El legislador cabildante sostuvo que "hay un ambiente positivo para que el proyecto sea aprobado por todos los partidos".

