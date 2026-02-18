Viera: "No estamos haciendo una investigadora contra Javier García, sino para esclarecer"

Consultado sobre la eventualidad de que no haya unanimidad, dado que el Partido Nacional promueve una investigadora en Diputados, Viera defendió el ámbito del Senado como el más adecuado. Argumentó que la trazabilidad del tema desde 2014 ha pasado por la Comisión de Defensa Nacional de esa cámara y recordó que ya compareció la ministra competente por el caso.

¿Javier García será citado?

En ese marco, mencionó al senador Javier García, exministro de Defensa, aunque aclaró que el foco no está puesto en una persona. “Nosotros no estamos haciendo una investigadora contra Javier García, estamos haciendo una investigadora para esclarecer la situación del contrato entre Uruguay y Cardama”, afirmó.

Sobre la posibilidad de convocar a García, señaló que aún no está definido, pero recordó que, de constituirse la investigadora, los funcionarios públicos están obligados a comparecer. “Todos los empleados públicos están obligados a concurrir cuando se lo cita una comisión investigadora”, sostuvo.

Respecto a las críticas de la oposición por presunta opacidad en el acceso a la información —en particular por un expediente que no fue entregado al senador Andrés Ojeda—, Viera diferenció los planos institucionales. Indicó que se trató de un trámite en Fiscalía y que una comisión investigadora parlamentaria cuenta con herramientas específicas, incluso la posibilidad de realizar sesiones secretas para recibir información reservada.

“Si hay voluntad de ayudar a esclarecer este tipo de asuntos, lo vamos a poder hacer porque los instrumentos la comisión los va a tener”, aseguró. Finalmente, consideró que las objeciones planteadas por la oposición son atendibles, aunque no deberían obstaculizar el proceso: “Es una objeción razonable que está bien que se plantee y creo que hay que contemplarla porque si queremos investigar tenemos que ir por todas las aristas, también la de Fiscalía”.