CGT de Argentina convoca a paro general para enfrentar reforma laboral de Milei

El paro, el cuarto desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023, paralizará por completo el país, pues se adhirió a la medida de fuerza el principal sindicato de transportes de pasajeros en el área metropolitana de Buenos Aires, la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Reforma en discusión

La ratificación de la sesión en la Cámara de Diputados tiene lugar mientras el oficialismo se apresta a conseguir el dictamen de mayoría que habilitaría la discusión del proyecto en el recinto, durante un plenario que celebran las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja.

El gobernante La Libertad Avanza (ultraderecha) retiró del texto un controvertido artículo que reduce entre el 25% y el 50% el salario de un trabajador que alegue enfermedad o un accidente no laboral.

Pero diputados aliados del oficialismo advirtieron que no suscribirían el proyecto de reforma laboral tal y como fue aprobado en la madrugada del jueves por el Senado, cuando recibió 42 votos afirmativos y 30 negativos.

La intención del Gobierno es que la cámara baja sancione este jueves el proyecto de reforma laboral, pero si se confirman cambios en el texto, la iniciativa debe volver al Senado para su sanción definitiva.

Aumentan jornada laboral

El proyecto de ley de reforma laboral que modifica el régimen de trabajo actual, vigente desde 1974, habilita jornadas de hasta 12 horas diarias a través de un banco que remplazaría por horas libres o jornadas reducidas el pago del tiempo adicional trabajado.

El texto autoriza al empleador a fraccionar las vacaciones de sus empleados por un mínimo de siete días, y a que ese período de descanso pueda ser usufructuado en temporada de verano cada dos años.

La iniciativa del oficialismo también extiende el período de prueba en varios regímenes especiales, como el que concierne a los trabajadores rurales.

Se establece asimismo un régimen específico para los empleos relacionados con plataformas digitales, sector en el que el empleado es considerado un trabajador independiente, y como tal, no tiene derecho a vacaciones pagas o al aguinaldo.

La propuesta también crea un Fondo de Asistencia Laboral alternativo a las indemnizaciones, financiado a través de la seguridad social, y establece además la derogación de estatutos profesionales; entre ellos el del periodista profesional.

Paro general

La CGT, que convocó en los últimos dos años 12 movilizaciones además de las tres paros generales, declaró que la iniciativa es anticonstitucional por atentar contra los derechos de los trabajadores.

El anuncio del paro coincide con el cierre de una planta de neumáticos de la marca local Fate, junto con el despido de un casi un millar de trabajadores.

(Sputnik)