Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundial |

Resistencia paraguaya

Batacazo histórico: Paraguay eliminó por penales a Alemania

El partido que se juega en el Gillette Stadium de la ciudad de Massachussets, cuenta con el arbitraje del marroquí Jalal Jayed.

Paraguay eliminó a Alemania del Mundial.

Paraguay eliminó a Alemania del Mundial.

 FIFA
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Batacazo histórico de Paraguay, que luego de resistir y llevar el partido a los penales, eliminó a Alemania y clasificó a los octavos de final del Mundial. La selección guaraní, comandada por Gustavo Alfaro aguarda por el ganador de Francia y Suecia.

Si bien tuvo la jugada más clara del partido, luego de un mal despeje de la defensa alemana que Junior Alonso no pudo cambiar por gol, el juego y el trámite lo dominó la selección europea pero sin poder quebrar la defensa guaraní.

Sin embargo, y pese al dominio alemán, tras un tiro de esquina de Almirón que casi entra olímpico y un corte brutal cuando salía el contragolpe, iba a llegar el gol de Paraguay. Recuperaron en mitad de la cancha, abrieron para Almirón quien aguardó, amagó y habilitó a Galarza para que este mandara un centro preciso al punto penal en dónde apareció Enciso para marcar de cabeza el tanto.

Pero la alegría iba a durar poco, ya que a los diez minutos de la segunda mitad, Wirtz mandó un centro preciso desde la izquierda que anticipó Kai Havertz para poner el partido nuevamente igualado.

Luego del empate, el equipo guaraní se replegó y resistió en la zona defensiva, tratando de salir de contragolpe sin efectividad. En este marco, nuevamente un cabezazo de Havertz generó peligro pero esta vez encontró una reacción perfecta de Gill.

El alargue mantuvo la tónica del segundo tiempo, con la selección europea como principal dominadora del partido. Sin embargo, no pudo romper la resistencia paraguaya que trabajó muy bien defensivamente, logrando llevar el partido a los penales.

La tanda de penales fue una verdadera locura. Gill tapó el primer penal a Havertz y a Woltemade, dejando a Paraguay con dos posibilidades de ganar el partido, sin embargo, Sanabria y Balbuena erraron de manera consecutiva llevando la definición a un "mata-mata".

Jonathan Tah ejecutó para Alemania, pero el remate se fue muy lejos. Eso dejó a la selección guaraní a un penal de la clasificación, y quien tomó la posta fue José María Canle, convirtiendo el tiro que colocó a Paraguay entre los mejores equipos de este Mundial.

Paraguay

Orlando Gill; Juan Cáceres (99' Braian Ojeda), Gustavo Gómez, José Canale, Junior Alonso (120' Fabián Balbuena); Miguel Almirón (90' Gustavo Velázquez), Damián Bobadilla (99' Antonio Sanabria), Andrés Cubas, Matías Galarza, Julio Enciso (57' Mauricio Magalhaes); Gabriel Ávalos (55' Gustavo Caballero)

DT: Gustavo Alfaro

Alemania

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger (110' Malick Thiaw), Jonathan Tah, Nathaniel Brown; Felix Nmecha (45' Leon Goretzka), Aleksandar Pavlovi (79' Waldemar Anton); Leroy Sané (88' Nick Woltemade), Deniz Undav (63' Jamal Musiala), Florian Wirtz (110' Nadiem Amiri); Kai Havertz.

DT: Julian Nagelsmann

Temas

Te puede interesar