Batacazo histórico: Paraguay eliminó por penales a Alemania

Pero la alegría iba a durar poco, ya que a los diez minutos de la segunda mitad, Wirtz mandó un centro preciso desde la izquierda que anticipó Kai Havertz para poner el partido nuevamente igualado.

Luego del empate, el equipo guaraní se replegó y resistió en la zona defensiva, tratando de salir de contragolpe sin efectividad. En este marco, nuevamente un cabezazo de Havertz generó peligro pero esta vez encontró una reacción perfecta de Gill.

El alargue mantuvo la tónica del segundo tiempo, con la selección europea como principal dominadora del partido. Sin embargo, no pudo romper la resistencia paraguaya que trabajó muy bien defensivamente, logrando llevar el partido a los penales.

La tanda de penales fue una verdadera locura. Gill tapó el primer penal a Havertz y a Woltemade, dejando a Paraguay con dos posibilidades de ganar el partido, sin embargo, Sanabria y Balbuena erraron de manera consecutiva llevando la definición a un "mata-mata".

Jonathan Tah ejecutó para Alemania, pero el remate se fue muy lejos. Eso dejó a la selección guaraní a un penal de la clasificación, y quien tomó la posta fue José María Canle, convirtiendo el tiro que colocó a Paraguay entre los mejores equipos de este Mundial.

Paraguay

Orlando Gill; Juan Cáceres (99' Braian Ojeda), Gustavo Gómez, José Canale, Junior Alonso (120' Fabián Balbuena); Miguel Almirón (90' Gustavo Velázquez), Damián Bobadilla (99' Antonio Sanabria), Andrés Cubas, Matías Galarza, Julio Enciso (57' Mauricio Magalhaes); Gabriel Ávalos (55' Gustavo Caballero)

DT: Gustavo Alfaro

Alemania

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger (110' Malick Thiaw), Jonathan Tah, Nathaniel Brown; Felix Nmecha (45' Leon Goretzka), Aleksandar Pavlovi (79' Waldemar Anton); Leroy Sané (88' Nick Woltemade), Deniz Undav (63' Jamal Musiala), Florian Wirtz (110' Nadiem Amiri); Kai Havertz.

DT: Julian Nagelsmann