Bielsa tras el empate: la autocrítica, la falta de protagonismo y las ausencias ante España

En cuánto a lo que fue el trámite del partido, Bielsa sostuvo que “creamos algunas situaciones como para volver a establecer una victoria, pero si bien fueron ocasiones que permitían imaginar un gol, el equipo estaba muy desordenado; atacábamos a costa de poder haber recibido un gol al final del partido”.

“Con Arabia las diferencias fueron muy marcadas y hoy me parece que no hay duda que Uruguay es mejor equipo que Cabo Verde, pero eso hay que demostrarlo”, afirmó.

“Me pareció que lo que habíamos hecho en el comienzo del partido lo podíamos retomar. De hecho, el primer tiempo lo cerramos con sensaciones de peligro y con los dos goles. El problema más grande fue que el equipo comenzó el segundo tiempo con la pelota y con la victoria y no pudo cerrar el partido creando peligro. Cuando se produce el 2:2, bajamos la intensidad. Los goles son muy influyentes en lo anímico. Luego, en el cierre, tuvimos situaciones claras. Pudimos haberlo ganado o perdido”, afirmó.

“Cuesta muchísimo hacer un gol y recibir dos goles, como los que recibimos, ayuda a que un equipo con menos recursos que Uruguay diga presente en el partido. Lo que pasó después del primer gol se evitaba manteniendo el protagonismo que habíamos tenido. El momento decisivo del partido fueron los primeros 15 minutos del segundo tiempo, donde nos cedieron la pelota, no les hicimos el tercer gol y luego recibimos el empate”, aseguró Bielsa.

El planteo y equipo de Uruguay

En cuánto a la conformación del equipo para este encuentro, Bielsa manifestó haber “insistido con jugadores que para mí son muy importantes y que son muy capaces” entre los que destacó a Ugarte, Valverde y Bentancur, quienes a su entender “hacen un muy buen mediocampo, pero nos costó que ese sector fuera decisivo”.

Respecto a las variantes que utilizó (solamente fueron tres de las cinco posibles) dijo haber “respondido a los momentos del partido con las modificaciones que sentí que fueron necesarias” pero hizo una autocrítica en que las mismas “no generaron cambios importantes en el comportamiento del equipo”.

“Respecto a De La Cruz, él ha hecho muchos esfuerzos para resolver su llegada al Mundial con muy pocos minutos en el primer semestre del Flamengo. Yo finalmente no le otorgué la oportunidad de demostrar la cantidad de minutos que puede absorber, lo fui ubicando según las necesidades que me generó el juego”, agregó.

Próximo objetivo: España

El próximo viernes a las 21:00 horas, Uruguay estará enfrentando a España con la obligación de ganar para poder seguir en el Mundial. Bielsa, en la conferencia de prensa tras el empate ante Cabo Verde, palpitó el encuentro.

En primer lugar, adelantó que tanto Ronald Araújo como Giorgian de Arrascaeta no estarán disponibles para este partido crucial.

“Tenemos que jugar contra España con la necesidad y la obligación de ganarle. Es un desafío muy grande para todos nosotros: para mí, que soy el responsable de que Uruguay no haya conseguido más que dos puntos de seis posibles, y para el equipo general, para intentar cambiar la imagen ante un gran rival. Pero de ninguna manera creo que nosotros no podamos enfrentar ese partido con aspiraciones”.