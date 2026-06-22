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Argentina | Mundial |

otra vez el 10 figura

Messi volvió a brillar y Argentina aseguró su continuidad en el Mundial

Con dos goles del astro argentino, la selección de Lionel Scaloni se impuso por 2 a 0 ante Austria y continuará en el Mundial.

Messi, goleador de Argentina.

Messi, goleador de Argentina.

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Antes de los diez minutos, y tras revisar en el VAR, el árbitro sancionó un penal para Argentina. El encargado de ejecutarlo fue Lionel Messi, pero el remate fue muy malo y se perdió por sobre el palo izquierdo.

Pero el histórico delantero se iba a redimir a los 39 minutos luego de un centro raso desde la izquierda, Almada la dejó pasar para que Lionel Messi apareciera en el punto penal para definir de zurda y marcar el primer gol del encuentro.

El segundo tiempo fue entrecorta y poco lúcido, con una selección europea que fue en busca del empate pero sin ningún tipo de claridad. Argentina sin brillar, logró aguantar el resultado y estirar ventajas.

Cuando se jugaba el tiempo de adición, y tras una cantidad de rebotes y entreveros dentro del área, Lionel Messi definió para volver a convertir y sellar el segundo gol argentino que le dio la tranquilidad y triunfo.

Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero (87' Nicolás Otamendi), Lisandro Martínez, Facundo Medina (82' Nicolás Tagliafico); Rodrigo de Paul (82' Leandro Paredes), Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada (64' Julián Álvarez); Leonel Messi, Lautaro Martínez (64' Nicolás González).

DT: Lionel Scaloni

Austria

Alexander Schlager; Stefan Possch (68' Marco Friedl), Maximilian Wöber, David Alaba (68' Alexander Prass,) Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Romano Schmid (78' Patrick Wimmer), Paul Wanner (68' Marko Arnautovic), Marcel Sabitzer; Michael Grogoritsch (85' Carney Chukwuemeka).

DT: Ralf Rangnick

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