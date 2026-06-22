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Argentina | Mundial | goleador

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Historia pura: Lionel Messi se transformó en el máximo goleador de los mundiales

El astro de Argentina llegó a dieciocho goles en partidos mundialistas, superando a Miroslav Klose. En seis mundiales convirtió en cinco de ellos.

Lionel Messi se transformó en el máximo goleador en la historia de los mundiales.

Lionel Messi se transformó en el máximo goleador en la historia de los mundiales.

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Lionel Messi entró en la historia al llegar a los 18 goles mundialistas, superando la línea del alemán Miroslav Klose que tiene 16 tantos. En un tercer escalón aparece Ronaldo Nazário de Brasil con 15 goles, mientras que el francés Kylian Mbappé y el alemán Gerd Müller tiene14 tantos.

Con la camiseta de Argentina está disputando su sexto Mundial, luego de haber debutado en la edición 2006 del torneo. Exceptuando el Mundial de Sudáfrica 2010, el astro argentino convirtió en todos los certámenes.

En el Mundial 2006 convirtió un gol ante Serbia y Montenegro, en el 2014 marcó cuatro tantos (todos en fase de grupos), en 2018 se despachó con un gol ante Nigeria mientras que en el Mundial 2022 aportó siete goles para que Argentina se consagrara campeona. En la actual edición lleva cuatro gritos en dos partidos.

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