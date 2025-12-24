Caos vehicular en la previa de Navidad: congestión, siniestros y operativos especiales en Montevideo

Aumento de accidentes y víctimas

Las cifras de siniestros viales en Uruguay, y en particular en Montevideo, vienen con una tendencia preocupante este año. Según datos recientes de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), el número de fallecidos en accidentes de tránsito en 2025 ya superó las cifras registradas durante todo 2024, con más de 450 víctimas fatales en lo que va del año. En uno de los últimos fines de semana anteriores a las fiestas se registraron seis víctimas fatales en siniestros viales, varios involucrando motocicletas y en algunos casos con consumo de alcohol detectado.

Semanas atrás se informó que entre enero y septiembre de 2025 Uruguay ya acumuló casi 350 muertes en accidentes de tránsito, y Montevideo concentró una proporción importante de esos casos.

Alcohol y exceso de velocidad

Las autoridades de Unasev han señalado que varios de los siniestros en fechas recientes estuvieron vinculados a consumo de alcohol al volante y exceso de velocidad, dos factores que suelen intensificarse durante fines de semana largos y celebraciones festivas. También se observa un impacto significativo de los vehículos livianos y motocicletas en los accidentes graves.

Operativos y medidas anunciadas

Ante este escenario, tanto el Ministerio del Interior como organismos de seguridad vial reforzaron sus operativos en rutas y zonas urbanas como el Refuerzo de la Policía Caminera que incorporó un 25% más de efectivos para este verano, con atención especial en las rutas más transitadas de cara a la temporada de fin de año.

Se creó una Comisión de trauma y emergencia en el Ministerio de Salud Pública enfocada en monitorear corredores turísticos y zonas críticas de alto tránsito durante los feriados.

El Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Migración supervisaron el movimiento fronterizo en el fin de semana previo a Navidad, registrando casi 64 mil ingresos de personas al país, lo que también contribuye al aumento del tránsito en las rutas hacia Montevideo y otros destinos.

Si tomás, amigo, no manejes

Desde Unasev y las autoridades de tránsito se intensificaron las advertencias públicas para no conducir bajo efectos del alcohol, respetar los límites de velocidad y prestar atención en rutas y avenidas urbanas, especialmente en la víspera y el día de Navidad.

Las autoridades de seguridad vial han insistido en una serie de consejos para quienes circulan estos días

Planificar los viajes evitando horarios de mayor congestión.

Respetar los límites de velocidad y mantener la distancia de seguridad entre vehículos.

Abstenerse de conducir si se consumió alcohol u otras sustancias.

Utilizar siempre cinturón de seguridad o casco en el caso de motociclistas.

Estado actual del tránsito en Montevideo este 24 de diciembre

Este miércoles 24 de diciembre, el tránsito en Montevideo presenta varios cortes y afectaciones en distintas zonas de la ciudad por eventos navideños y alta circulación de vehículos, según información oficial de la Intendencia de Montevideo:

Hay cortes programados en calles clave durante el día vinculados a actividades y celebraciones previas a Nochebuena. Entre los puntos afectados se encuentran zonas céntricas y arterias como Tamburini entre Massini y Guayaquí, Gabriel Otero entre Arocena y Costa Rica, Río Branco entre Galicia y Cerro Largo, Gaboto entre Rodó y Guayabos, entre otros tramos con interrupciones en distintos horarios, algunos extendidos hasta la noche.

Áreas con mayor congestión y desvíos

Las calles donde hay cortes tienden a generar importantes demoras porque los vehículos son desviados por las calles aledañas, lo que ha aumentado los niveles de congestión en arterias como Avenida 18 de Julio, Bulevar Artigas y avenida Italia, y sus alrededores, que suelen ser corredores con alta circulación en días de gran movimiento urbano (según patrones históricos de tránsito y reportes de congestionamiento urbano).

Estas condiciones afectan tanto a quienes utilizan ómnibus como alternativa al vehículo particular.

Recomendaciones si vas a circular hoy

Dadas las condiciones actuales, las autoridades recomiendan: