Política verano | prevención |

Concientización

Gobierno lanza "Verano en Movimiento": una campaña para el autocuidado y la prevención

La campaña "Verano en Movimiento" estará coordinada por Unasev, Secretaría Nacional de Drogas, Sinae y Secretaría de Deportes.

Con el objetivo de garantizar una temporada de vacaciones segura, diversas instituciones del Estado presentaron la campaña “Verano en Movimiento”. Esta iniciativa interinstitucional busca concientizar a la población sobre la compatibilidad entre el disfrute y el autocuidado, enfocándose en la prevención de cinco riesgos clave: incendios, ahogamientos, siniestralidad vial, consumo de drogas y aglomeraciones.

La campaña, integrada por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), la Secretaría Nacional de Drogas (SND), el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y la Secretaría Nacional del Deporte, combinará una fuerte presencia digital con acciones territoriales a lo largo de todo el corredor turístico (Río Negro, Colonia, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha).

Ejes estratégicos de prevención

  • Seguridad Vial: Marcelo Metediera, presidente de Unasev, instó a los conductores a la paciencia y la planificación. "Pedimos precaución, revisar el vehículo y salir con tiempo; el objetivo es disfrutar sin apuros", señaló.

  • Prevención de Incendios: El director del Sinae, Leandro Palomeque, recordó que el 90% de los incendios forestales son causados por factores humanos. Asimismo, enfatizó que la prohibición de realizar fuegos a cielo abierto rige en todo el país hasta fines de abril.

  • Seguridad Acuática: Alejandro Pereda (Deporte) puso el foco en la supervisión constante de niños y bebés para evitar ahogamientos, advirtiendo también a los adolescentes sobre los peligros de subestimar el medio acuático.

  • Consumo de Drogas: La SND realizará actividades lúdicas y educativas en espacios públicos, incluyendo simuladores de distorsión visual para concientizar sobre los efectos del alcohol.

Compromiso interinstitucional

El lanzamiento contó además con la presencia de la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, y el secretario nacional de Drogas, Gabriel Rossi, reafirmando el compromiso del Gobierno con una estrategia de prevención unificada para el bienestar de residentes y turistas.

