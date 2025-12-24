Con el objetivo de garantizar una temporada de vacaciones segura, diversas instituciones del Estado presentaron la campaña “Verano en Movimiento”. Esta iniciativa interinstitucional busca concientizar a la población sobre la compatibilidad entre el disfrute y el autocuidado, enfocándose en la prevención de cinco riesgos clave: incendios, ahogamientos, siniestralidad vial, consumo de drogas y aglomeraciones.
Gobierno lanza "Verano en Movimiento": una campaña para el autocuidado y la prevención
La campaña "Verano en Movimiento" estará coordinada por Unasev, Secretaría Nacional de Drogas, Sinae y Secretaría de Deportes.