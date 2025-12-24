Gobierno lanza "Verano en Movimiento": una campaña para el autocuidado y la prevención

La campaña, integrada por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), la Secretaría Nacional de Drogas (SND), el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y la Secretaría Nacional del Deporte, combinará una fuerte presencia digital con acciones territoriales a lo largo de todo el corredor turístico (Río Negro, Colonia, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha).