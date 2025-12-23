Fallecidos en siniestros de tránsito ascienden a 451 y se confirma tendencia al alza

Faltando ocho días para el fin de 2025, la cifra de personas fallecidas en siniestros de tránsito asciende a 451, confirmando así la tendencia al alza registrada desde 2020 y superando a la totalidad de víctimas registradas en 2024. Solo el pasado fin de semana murieron seis personas.
El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, expresó en rueda de prensa su preocupación y señaló que "la tendencia ha sido de crecimiento desde el año 2020. No tiene por qué ser distinto este año en la medida en que no se tomen las medidas que se tienen que tomar".
La cantidad de las víctimas fatales en lo que va del año es de 451 personas, que ya superó las 434 registradas en todo el año 2024. De acuerdo al último informe de la Unsev, el objetivo para 2025 era lograr una disminución a 402 en la cantidad de víctimas.
Respecto a los siniestros del fin de semana, Metediera dijo que fueron "cinco en moto y un ciclista, y de esos dos tenían positivos de alcohol".
"No es normal que haya tanta incidencia de alcohol en los siniestros de tránsito; el año pasado solo un 5,5% de las personas que sufrieron siniestros de tránsito tenían alcohol en sangre; el fin de semana pasado se acumularon dos de seis", alertó.
Medidas para cortar tendencia
Metediera dijo a Caras y Caretas semanas atrás que desde 2020 "viene aumentando de manera sostenida la cantidad de siniestros de tránsito y de personas lesionadas; los fallecidos están estancados y eso es malo porque tiene que estar en descenso, tiene que estar bajando. Decimos estancado y no estable, porque estable sería algo bueno y no es bueno que estén en esos niveles".
A su juicio, el país está en el momento de "tomar algunas decisiones políticas de trabajo, de ejecución", para reducir el número de siniestros y de víctimas.