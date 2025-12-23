Fallecidos en siniestros de tránsito ascienden a 451 y se confirma tendencia al alza

Respecto a los siniestros del fin de semana, Metediera dijo que fueron "cinco en moto y un ciclista, y de esos dos tenían positivos de alcohol".

"No es normal que haya tanta incidencia de alcohol en los siniestros de tránsito; el año pasado solo un 5,5% de las personas que sufrieron siniestros de tránsito tenían alcohol en sangre; el fin de semana pasado se acumularon dos de seis", alertó.

Medidas para cortar tendencia

Metediera dijo a Caras y Caretas semanas atrás que desde 2020 "viene aumentando de manera sostenida la cantidad de siniestros de tránsito y de personas lesionadas; los fallecidos están estancados y eso es malo porque tiene que estar en descenso, tiene que estar bajando. Decimos estancado y no estable, porque estable sería algo bueno y no es bueno que estén en esos niveles".

A su juicio, el país está en el momento de "tomar algunas decisiones políticas de trabajo, de ejecución", para reducir el número de siniestros y de víctimas.