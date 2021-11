Cardoso anunció su renuncia desde la casa de Sanguinetti

El ahora exministro no se comunicó todavía con el presidente Lacalle y dijo ser víctima de un ataque político «furibundo».

Desde la casa del expresidente Julio María Sanguinetti Germán Cardoso anunció su renuncia al Ministerio de Turismo. En la ocasión dijo que fue víctima de un «ataque político furibundo» y que se defenderá en el Parlamento.

Se supo que Cardoso decidió anoche, en casa de Sanguinetti, su dimisión y hasta el momento no ha hablado con el presidente Luis Lacalle Pou.

«Los hechos de pública notoriedad que se han venido hablando en las últimas semanas a través de los medios, hace que las diferencias y el enojo entre dos personas hayan llegado a una discusión de estado público con introducción de acusaciones políticas fuera de lugar, que le generan una situación de incomodidad al gobierno y al presidente de la República, de la cual nosotros estamos convencidos de que no estamos dispuestos a que se de en esos términos», empezó diciendo Cardoso.

«Hemos conversado con el líder de nuestro sector. Hemos decidido en base a todo lo trascendido, en base a las circunstancias, después de haberlo conversado con la familia, tomar la decisión de renunciar al Ministerio de Turismo con la más absoluta tranquilidad de consciencia con la paz de haber cumplido», agregó.

Precisó que asumirá su banca en la Cámara de Diputados. «Me voy con la cabeza en alto, pero me voy al Parlamento. No me retiro de la política», afirmó.

“He sido víctima de un ataque político furibundo y voy a defenderme en el Parlamento. Yo mismo voy a a pedir una comisión investigadora para esclarecer. No tengo nada que esconder”, agregó. Dijo que será «para que investigue como fueron los procedimientos y compras» durante su mandato y «también durante el periodo anterior».

Complicado

El jueves el presidente Luis Lacalle Pou dijo en Flores que iniciaría contactos con los socios de la coalición para tratar el tema.

Es así que en la mañana de este viernes se reunión con el secretario general del partido Colorado, Julio María Sanguinetti, en su domicilio de Punta Carretas.

Cardoso renunció tras la denuncia del exdirector de Turismo, Martín Pérez Banchero, de que fue presionado por el ministro para aceptar compras directas en la cartera.