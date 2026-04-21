Sindicato de la Guardia Republicana acusa a Carlos Negro de estar "mal asesorado"

El dirigente sindical cuestionó directamente a Negro y a su entorno: “El ministro está mal asesorado”, declaró, sugiriendo que las decisiones de Negro están influenciadas por asesores que no comprenden la realidad operativa de la fuerza.

Condiciones laborales y Plan Nacional de Seguridad

Piedra describió una realidad de "presión constante" para los agentes, con equipamiento obsoleto y falta de servicios básicos, exigiendo “una reestructura muy grande” para profesionalizar a la institución.

A pesar de la tensión, el sindicalista reconoció aspectos positivos en la nueva estrategia gubernamental. Piedra admitió que el Plan Nacional de Seguridad Pública, presentado a fines de marzo, introduce una lógica necesaria al alejarse de la reacción inmediata y enfocarse en la prevención basada en datos.

El sumario contra Piedra y la amenaza de destitución

Este cruce público no es un hecho aislado. Piedra enfrenta un sumario administrativo abierto por el Ministerio del Interior tras sus declaraciones públicas en medios de comunicación, en las que cuestionó el equipamiento de la unidad especialmente los cascos utilizados en operativos de control del orden público y la conducción policial y ministerial.

La investigación concluyó que algunas de sus afirmaciones “excederían” el marco de la actividad sindical . La asesoría jurídica del ministerio sostuvo en su informe que la sanción que correspondería aplicar sería la destitución. La resolución final quedará en manos del ministro Carlos Negro, luego de analizar los descargos que presentará la defensa del dirigente.

Actualmente, Piedra se encuentra bajo suspensión preventiva con retención del 50% de sus haberes por un plazo de hasta seis meses.