Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Egipto |

sin israel

Catar, Egipto, EEUU y Turquía firman acuerdo para poner fin a guerra en la Franja de Gaza

Este lunes, se celebró en Egipto una cumbre, sin participación de Israel, dedicada a la terminación del conflicto en la Franja de Gaza.

Cumbre por la paz en Egipto.

Cumbre por la paz en Egipto.

 Imagen tomada de X
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Catar, Egipto, Estados Unidos y Turquía firmaron en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij el documento para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza, informó la oficina del líder egipcio Abdelfatah al Sisi a través de una transmisión en vivo. Israel no participó.

El documento fue firmado por los líderes de los cuatro países. Este lunes, se celebra en Sharm el-Sheij una cumbre dedicada a la terminación del conflicto en la Franja de Gaza.

Los participantes de la cumbre destacaron la necesidad de iniciar consultas sobre los mecanismos para implementar las siguientes fases del plan de paz, "comenzando por las cuestiones relacionadas con la gobernanza, la seguridad y la reconstrucción de la Franja de Gaza, y culminando con la vía política para la resolución".

Trump presente

El presidente de EEUU, Donald Trump, describió el acuerdo como "el más grande y el más complejo".

"Siempre se habla de que la tercera guerra mundial comenzará en Oriente Medio, pero no va a ocurrir. No queremos que eso comience en ningún lugar, y no va a ocurrir", dijo Trump durante la firma, citado por varios medios de comunicación.

El mandatario estadounidense les aseguró a los líderes mundiales presentes que, con la firma del documento "por fin hay paz en Oriente Medio".

Por su parte, el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, declaró que el acuerdo abre las puertas a una nueva era de paz en Oriente Medio y representa un momento histórico crucial.

Además, señaló que allana el camino para la proclamación de un Estado palestino que conviva en paz con Israel.

"La solución de dos Estados es el único camino para hacer realidad las aspiraciones de los pueblos palestino e israelí", afirmó Al Sisi, subrayando que el pueblo palestino tiene los mismos derechos que los demás pueblos de la región.

Franja de Gaza en paz

Las hostilidades en la Franja de Gaza cesaron a las 09.00 GMT del viernes 10 de octubre, al día siguiente de que Israel y el movimiento palestino Hamás firmaran la primera fase del acuerdo de paz propuesto por el presidente estadounidense el 29 de septiembre, que incluye la repatriación de todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, y el retiro de las Fuerzas de Defensa de Israel de Gaza.

Las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel comenzaron el 5 de octubre en Egipto, con la participación de mediadores del país anfitrión, de Catar y de Turquía.

Además de la liberación de rehenes y la retirada de tropas, el plan de paz de Trump propone que Hamás y otras facciones renuncien a participar en el gobierno del enclave. Según el mismo, el control de la Franja deberá ser entregado a un gobierno tecnócrata supervisado por una estructura internacional encabezada por el propio Trump.

(Sputnik)

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar