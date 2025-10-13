Catar, Egipto, EEUU y Turquía firman acuerdo para poner fin a guerra en la Franja de Gaza

Trump presente

El presidente de EEUU, Donald Trump, describió el acuerdo como "el más grande y el más complejo".

"Siempre se habla de que la tercera guerra mundial comenzará en Oriente Medio, pero no va a ocurrir. No queremos que eso comience en ningún lugar, y no va a ocurrir", dijo Trump durante la firma, citado por varios medios de comunicación.

El mandatario estadounidense les aseguró a los líderes mundiales presentes que, con la firma del documento "por fin hay paz en Oriente Medio".

Por su parte, el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, declaró que el acuerdo abre las puertas a una nueva era de paz en Oriente Medio y representa un momento histórico crucial.

Además, señaló que allana el camino para la proclamación de un Estado palestino que conviva en paz con Israel.

"La solución de dos Estados es el único camino para hacer realidad las aspiraciones de los pueblos palestino e israelí", afirmó Al Sisi, subrayando que el pueblo palestino tiene los mismos derechos que los demás pueblos de la región.

Franja de Gaza en paz

Las hostilidades en la Franja de Gaza cesaron a las 09.00 GMT del viernes 10 de octubre, al día siguiente de que Israel y el movimiento palestino Hamás firmaran la primera fase del acuerdo de paz propuesto por el presidente estadounidense el 29 de septiembre, que incluye la repatriación de todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, y el retiro de las Fuerzas de Defensa de Israel de Gaza.

Las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel comenzaron el 5 de octubre en Egipto, con la participación de mediadores del país anfitrión, de Catar y de Turquía.

Además de la liberación de rehenes y la retirada de tropas, el plan de paz de Trump propone que Hamás y otras facciones renuncien a participar en el gobierno del enclave. Según el mismo, el control de la Franja deberá ser entregado a un gobierno tecnócrata supervisado por una estructura internacional encabezada por el propio Trump.

