Los cuatro puntos que negoció Cabildo para acompañar al FA en el Presupuesto

A su vez, el segundo punto que logró del gobierno el partido liderado por el exsenador Guido Manini Ríos, son partidas anuales que reforzarán el presupuesto de sanidad militar y “rondan los 40 millones de pesos”, dijo Perrone en rueda de prensa. El diputado de Cabildo Abierto aseguró que la reasignación de recursos que planteó y acordó con el Frente Amplio asciende “a 34 millones de dólares”.

El tercer punto es la necesidad de tratar "el tema de la usura", que sigue "pendiente". "Hay que tomar medidas, son centenares de miles los uruguayos que están enterrados, víctimas de la usura. La usura que viene del Estado no está contemplada en un proyecto que hay ahí en la vuelta", indicó Guido Manini Ríos.

Bajo el concepto de "deuda justa", Cabildo Abierto buscó proponer cambios para combatir la "usura" en el gobierno pasado, pero no encontró eco en sus socios de la coalición, y tampoco logró las adhesiones necesarias cuando pretendió impulsar un plebiscito.

El último punto es otro viejo anhelo de Cabildo: una ley forestal. Durante el gobierno pasado lograron aprobarla en sociedad con el Frente Amplio, pero el entonces presidente Luis Lacalle Pou la vetó.

"Queremos volver sobre el proyecto del 2020, poner ciertos límites en ciertos lugares en los cuales se está plantando eucalipto que creemos que no le sirve al país que se siga plantando", aseguró.